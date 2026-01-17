Инсайдер показал новый дизайн iPhone 18 Pro с 'островком' в углу экрана (видео)

Apple готовит одно из самых заметных обновлений внешнего вида iPhone со времен iPhone X.

Информатор и блогер Джон Проссер, с которым сейчас судится Apple, показал на видео предполагаемые изменения в дизайне iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также раскрыл три возможных новых цвета корпуса.

Если утечка подтвердится, новые "прошки" получат одно из самых заметных обновлений внешнего вида iPhone со времен iPhone X. Так, датчики Face ID спрячут под дисплеем, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол.

При этом сама концепция Dynamic Island сохранится, но в виде программного элемента интерфейса без "дырки" в экране. К слову, производители Android-устройств уже давно пользуются компактным вырезом в экране сугубо для камеры.

Видео дня

Изменения ожидаются и на задней панели. Утечка указывает на появление основной камеры с переменной диафрагмой. Такой механизм позволит управлять количеством света, попадающего на матрицу – прямо как на профессиональных фотоаппаратах. При этом инсайдер отмечает, что эта функция может остаться эксклюзивом для версии 18 Pro Max,

Среди других возможных нововведений упоминается доработанная кнопка Camera Control, где вместо сенсорного отклика появится чувствительность к нажатию. За производительность будет отвечать новый процессор A20 Pro, а за связь – фирменный модем Apple C2.

Наконец, Apple экспериментирует с новыми расцветками корпуса – бордовым, коричневым и фиолетовым. Хотя до релиза, вероятно, доберется только один.

Официальный анонс iPhone 18 Pro традиционно ожидается в сентябре 2026 года, как и у предыдущих поколений iPhone. Однако слухи также намекают на возможные изменения в графике запуска: базовый iPhone 18 может выйти на полгода позже, чем Pro-версии.

Ранее сообщалось, что одна из версий iPhone 18 Pro может получить матово-прозрачное оформление в области магнитного кольца – "чтобы пользователь мог заглянуть внутрь смартфона".

Вас также могут заинтересовать новости: