Эти 5 гаджетов, включая новый iPhone, Apple представит на следующей неделе

Основными новинками станут новый бюджетный MacBook и iPhone 17e.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщил, что начиная с 2 марта Apple на протяжении нескольких дней будет анонсировать новые девайсы. Ожидается, что за это время компания представит "как минимум пять" новых устройств.

Ранее Apple разослала приглашения СМИ на мероприятие Apple Experience 4 марта, в ходе которого те смогут осмотреть новые устройства. Однако анонс новинок состоится раньше – о них, по словам Гурмана, должны рассказать в пресс-релизах на сайте Apple 2–4 марта.

С большой долей вероятностью Apple представит:

Бюджетный MacBook на A18 Pro

MacBook Pro с чипами M5 Pro/Max

MacBook Air на базе M5

iPhone 17e

Из вероятного, но не гарантированного, Гурман назвал:

iPad на A18

iPad Air на M4

Новые мониторы для Mac

Наибольший интерес вызывает новость о выходе бюджетного MacBook. Это совершенно новая модель, которая будет работать на мобильном чипсете и стоить дешевле iPhone. По мощности ноутбук будет сравним с M1.

Видео дня

Также ожидается презентация iPhone 17e, который получит ряд аппаратных улучшений, включая поддержку MagSafe, отсутствие которой стало одним из ключевых недостатков iPhone 16е. Цена, судя по всему, останется прежней – 599 долларов.

Наконец, Apple может рассказать о "поумневшей" Siri на базе Google Gemini. Компания планирует превратить голосового помощника в полноценного чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других устройствах.

Первым анонсом Apple в 2026 году стало новое поколение AirTag для поиска вещей. Внутри теперь стоит усиленный динамик и улучшенный Bluetooth-чип.

Ранее появилась информация, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: