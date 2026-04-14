Google выплатит Android-пользователям по $100: кто именно получит деньги и за что

Google согласилась выплатить $135 млн в рамках коллективного иска, связанного с незаконным сбором персональных данных.

Пользователи, использовавшие Android-смартфон с 2017 года, могут претендовать на часть компенсации Google в размере 135 млн. долларов, которую корпорация согласилась выплатить в рамках коллективного иска. Об этом сообщает The Independent.

Суть дела в том, что Google обвиняли в том, что Android-смартфоны без явного согласия пользователей передавали данные на серверы компании, причем это происходило даже тогда, когда устройство не использовалось и было в режиме ожидания.

При этом ключевой момент: при отключенном Wi-Fi на устройстве передачи данных шли через мобильный интернет пользователя, то есть расходовали его оплаченный сотовый трафик. Далее эти данные использовались для корпоративных нужд, таких как целевая реклама.

Сама Google отрицает нарушения, однако согласилась на мировое соглашение, чтобы урегулировать дело без судебного решения. Всего потенциально под выплаты подпадают около 100 миллионов человек, поэтому итоговая сумма выплат, скорее всего, будет небольшой – примерно по $100 на человека.

Если вы были в США после ноября 2017 года и пользовались там мобильным интернетом через Android-телефон, указать платежные данные можно здесь. Пользователям, которые подходят под условия, придет уведомление на почту.

Ранее Apple в своей презентации назвала Android "инструментом массовой слежки". Политика Google заключается в том, чтобы дойти до жуткой черты, но не пересечь ее, считают эксперты.

УНИАН уже рассказывал, как Google незаметно установила на миллиард телефонов программу-шпион. Компания утверждает, что ее новая программа не предполагает слежки, но пользователи не рады, что она была установлена без их ведома.

Вас также могут заинтересовать новости: