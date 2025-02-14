Google незаметно установила на миллиард смартфонов программу-шпион: как ее удалить

Пользователи смартфонов на Android недавно заметили установку на своих устройствах странное приложение Android System SafetyCore. Оказалось, что его разработала Google, но это не спасло от появления предположений о возможной слежке и утечке личных данных.
Пользователей насторожило то, что приложение было установлено без их ведома. Некоторые из них побежали на Reddit, чтобы найти информацию о загадочном приложение:
Решив погасить зарождающуюся панику, в Google выступили с комментарием. Оказалось, что Android System SafetyCore – это ИИ-приложение, которое сканирует хранящиеся на устройстве пользователя фотографии, но не ради слежки за перепиской пользователя, а ради защиты людей от контента 18+.
Так, искусственный интеллект сканирует ваши переписки в Google Messages и маркирует все фотографии 18+ от других отправителей. Google подает это как средство обеспечения безопасности детей и уверяет, что приложение никогда не будет отправлять изображения с вашего телефона на свои сервера.
Однако официальное объяснение ситуацию не разрядило, а лишь усугубило. Тот факт, что ИИ работает локально, означает, что он как минимум потребляет ресурсы смартфона. А значит аккумулятор держит заряд хуже, производительность снижается. Не говоря уже о возможной утечке данных.
Android System SafetyCore как удалить
К счастью, есть и хорошие новости. Поскольку приложение распространяется через "Play Маркет", его можно в любой момент удалить. Для этого откройте настройки смартфона, перейдите в раздел "Приложения" и найдите в списке Android System SafetyCore.
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