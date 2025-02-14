Google незаметно установила на миллиард смартфонов программу-шпион: как ее удалить

Компания утверждает, что ее новая программа не предполагает слежки, но пользователи не рады, что она была установлена без их ведома.

Пользователи смартфонов на Android недавно заметили установку на своих устройствах странное приложение Android System SafetyCore. Оказалось, что его разработала Google, но это не спасло от появления предположений о возможной слежке и утечке личных данных.

Пользователей насторожило то, что приложение было установлено без их ведома. Некоторые из них побежали на Reddit, чтобы найти информацию о загадочном приложение:

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Решив погасить зарождающуюся панику, в Google выступили с комментарием. Оказалось, что Android System SafetyCore – это ИИ-приложение, которое сканирует хранящиеся на устройстве пользователя фотографии, но не ради слежки за перепиской пользователя, а ради защиты людей от контента 18+.

Так, искусственный интеллект сканирует ваши переписки в Google Messages и маркирует все фотографии 18+ от других отправителей. Google подает это как средство обеспечения безопасности детей и уверяет, что приложение никогда не будет отправлять изображения с вашего телефона на свои сервера.

Однако официальное объяснение ситуацию не разрядило, а лишь усугубило. Тот факт, что ИИ работает локально, означает, что он как минимум потребляет ресурсы смартфона. А значит аккумулятор держит заряд хуже, производительность снижается. Не говоря уже о возможной утечке данных.

Android System SafetyCore как удалить

К счастью, есть и хорошие новости. Поскольку приложение распространяется через "Play Маркет", его можно в любой момент удалить. Для этого откройте настройки смартфона, перейдите в раздел "Приложения" и найдите в списке Android System SafetyCore.

Ранее Apple без предупреждения активировала на iPhone функцию, которая сканирует ваши личные фотографии. IT-специалисты раскритиковали новую функцию и призвали всех ее отключить.

Если вам интересны техно-лайфхаки, УНИАН рассказывал о способе очистить 7 ГБ памяти на iPhone, отключив всего одну функцию. Также делились секретной настройкой, которая увеличит скорость Wi-Fi.

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