Цвет очень похож на тот, что использовала Apple в новеньких айфонах.

Galaxy S26 Ultra покажут лишь в начале следующего года, но мы знаем о будущем ультрафлагмане Samsung практически все. А сегодня в интернете появились свежие фото макета устройства, демонстрирующие новый цвет корпуса Cosmic Orange.

На изображении ясно видно, что цвет очень похож на тот, что использовала Apple в своих флагманских телефонах. В этом году компания решила удивить своих поклонников, выбрав для моделей iPhone 17 Pro яркий оранжевый оттенок, который напоминает фирменный оттенок Apple Watch Ultra.

"Вы должно быть шутите" – так звучит самый залайканный комментарий в посте на Reddit с макетами Galaxy S26 Ultra. "Почти каждый крупный бренд пытается быть похожим на Apple. Оригинальность мертва", – написал еще один реддитер.

Тем не менее, другие отметили, что Samsung ранее уже использовала расцветку Sandstone Orange в Galaxy S24 Ultra. Хотя приобрести ее можно было только через интернет-магазин компании. Вероятно, в этом году оранжевый станет основным цветом вместе с серебристым и бежевым.

Что касается самого дизайна, то S26 Ultra будет напоминать S25 Ultra, но некоторые изменения все-таки будут. Например, Samsung впервые с 2021 года вернется к острову камер на задней панели. Также в новом поколении все четыре угла корпуса будут более скругленными.

Внутри флагмана окажется кастомная версия чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающая на рекордных частотах 4.74 ГГц. Скорость зарядки прокачают с 45 Вт до 60 Вт, а вот аккумулятор останется прежним 5000 мАч.

Презентация Galaxy S26 Ultra ожидается в начале 2026 года. По имеющейся информации, Samsung последует примеру Apple и откажется от версии Plus в пользу ультратонкого S26 Edge. А стандартный S26 получит приставку "Pro", и будет называться Galaxy S26 Pro.

