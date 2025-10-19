Стоит попробовать эти опции, прежде чем идти менять аккумулятор.

Современные смартфоны стали мощнее, но и прожорливее. Даже если iPhone 17 Pro Max способен работать больше 30 часов в тестах, в реальности всё зависит от того, как им пользуются.

Со временем батарея изнашивается, и заряд начинает таять быстрее. Но прежде чем тратить деньги на замену аккумулятора, попробуйте эти 12 настроек, они помогают продлить жизнь батарее.

1. Узнайте, сколько займёт зарядка

В iOS 26 появилось новая функции: при подключении iPhone к питанию на экране блокировки и в разделе "Батарея" теперь показывается, сколько времени осталось до 100%. Если включено "Оптимизированная зарядка", система покажет и время до 80%.

2. Включите отображение процента заряда

Иконка батареи в углу не даёт точной информации. Чтобы видеть конкретное значение, зайдите в Настройки > Батарея и активируй пункт "Процент заряда". Теперь рядом с иконкой появится число и будет проще контролировать, когда iPhone действительно близок к разрядке.

3. Включите адаптивный режим энергосбережения

Функция Adaptive Power Mode в iOS 26 сама регулирует производительность, снижает яркость и активирует экономию энергии при низком уровне заряда. Она анализирует ваши привычки и включает оптимизацию, когда предвидит повышенную нагрузку. На iPhone 17 она включена по умолчанию, а на iPhone 16 и старше активируется вручную: Настройки > Батарея > Режим питания > Адаптивный.

4. Используйте "Режим низкого энергопотребления"

Этот режим урезает фоновую активность, загрузку почты и обновления. По умолчанию он включается при 20%, но можно активировать вручную в Настройки > Батарея или добавить кнопку в Пункт управления. Когда режим включён, иконка батареи становится жёлтой.

5. Уменьшите яркость экрана

Экран - главный пожиратель энергии. Перейдите в Настройки > Экран и яркость и вручную снизьте ползунок. Также можно отключить автояркость: Настройки > Универсальный доступ > Дисплей и размер текста и снять галочку с "Автояркость". Так экран не будет сам повышать подсветку без необходимости.

6. Сократите время автоматической блокировки

Если вы часто забываете блокировать телефон вручную, дисплей впустую расходует заряд. В Настройки > Экран и яркость > Автоблокировка установите минимальное время, например 30 секунд или 1 минуту. Заодно можно отключить "Поднятие для активации", чтобы экран не загорался просто от движения.

7. Отключите Always-On Display

На моделях Pro и Pro Max экран может оставаться активным даже в заблокированном состоянии. Если хотите сэкономить заряд, отключите "Всегда включённый дисплей" в Настройки > Экран и яркость.

8. Настройте службы геолокации

GPS постоянно расходует энергию. Зайдите в Настройки > Конфиденциальность и безопасность > Службы геолокации и ограничьте доступ для приложений. Например, укажите "При использовании" для карт и отключите постоянный доступ у соцсетей.

9. Отключите обновление в фоне

Приложения продолжают обновляться даже после закрытия. Это можно отключить в Настройки > Основные > Обновление контента. Либо полностью выключите, либо оставьте включённым только для нужных приложений.

10. Уменьшите количество уведомлений

Каждое уведомление зажигает экран и расходует заряд. В Настройки > Уведомления отключите ненужные или уберите их с экрана блокировки. Также можно включать режим "Фокус", чтобы временно блокировать уведомления.

11. Выключите лишние беспроводные функции

Wi-Fi, Bluetooth и мобильные данные постоянно работают в фоне. В экстренной ситуации включите "Режим полёта" - он отключает всё сразу. Или временно выключайте ненужное в Пункте управления.

12. Используйте внешнюю MagSafe-батарею

Если без подзарядки не обойтись, возьмите портативный аккумулятор. Apple выпустила новую MagSafe Battery Pack для iPhone Air - она тонкая, заряжает беспроводным способом и подходит к моделям серии iPhone 17.

Ранее мы рассказывали, хватает ли 128 ГБ памяти для iPhone в 2025 году. В этом году Apple прокачала базовый айфон и поставила накопитель на 256 ГБ даже в самый бюджетный вариант.

