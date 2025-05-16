Для тех, кто устал от 'лопат': названы лучшие компактные смартфоны в 2025 году

Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

Телефоны с экранами более 6,7 дюйма давно стали нормой – производители увеличивают диагональ дисплеев для лучшего потребления контента, и для большинства пользователей это несомненное преимущество. Но даже сейчас некоторые юзеры скептически относятся к таким "лопатам" и предпочитают более компактные устройства.

Авторы Tom's Guide рассказали, какие компактные смартфоны можно купить в мае 2025 года. Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

На первую позицию эксперты поставили не самый новый, но по-прежнему "самый компактный Android-флагман" Asus Zenfone 10 . Нет ничего, с чем бы он не справился (заслуга Snapdragon 8 Gen 2), при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой. А еще у этого компакта отличный набор камер и топовый 144-герцовый OLED-дисплей.

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За счет складного механизма Samsung Galaxy Z Flip 6 является одним из самых компактных решений на рынке. Диагональ внешнего дисплея у него составляет всего 3,4 дюйма, но если его развернуть, перед нами откроется 6,7-дюймовый экран. Модель также защищена от попадания воды и влаги.

Также в издании выделили одну из моделей Apple – iPhone 15 Pro. Один из главных мировых бестселлеров тоже обладает шикарной эргономикой за счет 6,1-дюймового OLED-экрана и титанового корпуса толщиной 8.3 мм и весом всего в 187 грамм.

Тем, кто хочет сэкономить, но купить iPhone, стоит рассмотреть совсем крошечный iPhone SE 2022. Тут самый маленький в подборке экран (4,7 дюйма), за счет чего смартфон удобно доставать из узкого кармана брюк и держать одной рукой. Но в плане "начинки" он вряд ли чем-то сможет удивить.

Замыкает подборку раскладушка Nubia Flip 5G . Данная модель имеет ту же концепцию, что и Samsung Galaxy Z Flip 6. Складной механизм позволил внедрить 1,43-дюймовый экран на тыльной панели. Он используется для оповещений и съемки селфи на основную камеру.

Ранее специалисты AnTuTu выбрали лучшие смартфоны 2025 года с точки зрения цена/производительность. Так, самый выгодный для приобретения флагман продает Red Magic, а в бюджетном сегменте лидируют телефоны Realme.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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