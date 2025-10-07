Магазины уже готовятся к поставкам новых моделей Vision Pro и iPad Pro.

Авторитетный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в рамках своей рассылки Power On поделился подробностям о грядущих релизах Apple. Так, магазины уже готовятся к поставкам новых моделей Vision Pro и iPad Pro.

Гурман пишет, что обновленный Vision Pro получит более быстрый процессор (вероятно, SoC M5), а также переработанную систему ремешков, призванную сделать гарнитуру более удобной при длительном ношении.

iPad Pro‌ на M5 станет более скромным обновлением. За исключением обновления железа и, судя по инсайду Bloomberg, второй фронтальной камеры, других изменений не предвидится. Последний на сегодня iPad Pro (на M4) вышел в мае 2024 года.

Учитывая, что Гурман называет обновления "неизбежными", оба продукта, скорее всего, появятся в продаже в ближайшие недели, а не месяцы.

Ранее на традиционном осеннем мероприятии Apple показала новые iPhone, Apple Watch, а также AirPods 3 Pro с возможностью перевода других языков в реальном времени.

Журналисты и блогеры в своих обзорах отмечают, что это лучшее обновление базового iPhone за многие годы, так как функционально он никак не отличается от более дорогих прошек, уступая им лишь в деталях. А вот iPhone Air покупать не рекомендуют.

