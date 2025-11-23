В планшетах Apple появляется так много новых функций, что некоторые можно просто пропустить.

iPad за годы оброс десятками функций, которые легко пропустить. Часть из них появилась в свежих версиях iPadOS, часть есть уже давно, но вспоминают о них единицы. Slashgear собрали возможности, которые реально упрощают жизнь.

Запись экрана

На iPad есть встроенная запись экрана, нужно добавить кнопку в "Пункт управления" и можно писать всё, что происходит на дисплее. Можно включить микрофон и озвучивать свои действия.

Клавиатура как трекпад

Если зажать пробел, клавиатура превращается в виртуальный трекпад. Второй палец позволяет сразу выделять фрагменты.

Текстовые шорткаты

В настройках клавиатуры есть "Text Replacement". Можно создать себе короткую комбинацию клавиш, которая превращается в длинную фразу или сложное слово.

Быстрые цифры и символы

На клавиатуре есть маленькие серые подсказки - это альтернативные символы. Можно сделать короткий свайп вниз по букве, и введётся цифра/символ.

Быстрая заметка с заблокированного экрана

Если есть стилу, достаточно коснуться им экрана и сразу откроется новая заметка. Можно настроить, чтобы нажатие создавало новую заметку или открывало последнюю.

Universal Control

Если рядом Mac и iPad, можно использовать одну мышь и клавиатуру для обоих устройств. Просто перетягиваете курсор с Mac на iPad и всё работает как единая рабочая зона.

Жесты тремя пальцами

Три пальца внутрь - копировать. Два раза внутрь - вырезать. Три пальца наружу - вставить. Свайп влево - undo, вправо - redo.

Сканирование документов в Notes

В приложении "Заметки" камера автоматически определяет края листа и превращает его в PDF. Можно сразу подправить, подписать, раскрасить документ.

Остановка аудио по таймеру

В "Часах" есть настройка Timer - Stop Playing. Ставите время и через указанное количество минут iPad сам остановит музыку или видео.

Sidecar - второй экран для Mac

iPad можно превратить в дополнительный монитор: либо дублировать экран Mac, либо расширять рабочее пространство. Работает по Wi-Fi или через провод.

Live Text - копирование текста с фото

iPad умеет распознавать текст на фото, видео или в реальном времени через камеру. Можно копировать, открывать адреса, звонить по найденному номеру.

Guided Access - блокировка внутри одного приложения

Функция фиксирует iPad в текущем приложении. Полезно для детей или если нужно дать планшет человеку, чтобы он не лазил по остальному. Включается в настройках специальных возможностей и активируется тройным нажатием кнопки включения.

Несколько окон одного приложения

Safari, Notes и другие программы можно открывать в нескольких экземплярах. Удобно для сравнений, переписки или одновременной работы с двумя материалами.

Ранее мы рассказывали, как можно превратить свой iPad в замену ноутбука. Благодаря мощному железу iPad может стать настоящим лэптопом.

