Главная угроза, с которой сегодня сталкивается Китай, исходит не извне и не от администрации президента США Дональда Трампа с ее курсом на "разъединение" двух крупнейших экономик мира.

Опасность приходит изнутри: страна переживает беспрецедентное по масштабу и скорости сокращение населения. Это приведет к долгосрочным последствиям, которые будут ощущаться не только в самом Китае, но и во всем мире десятилетиями, пишет The Washington Post

Замедление экономического роста может поставить под угрозу амбиции Пекина стать глобальной сверхдержавой, сопоставимой с Соединёнными Штатами, а острая нехватка рабочей силы способна нарушить цепочки поставок товаров — от кукол Barbie и обуви до мобильных телефонов и электромобилей.

"Почти невозможно обратить вспять демографический спад", — заявляет руководитель отдела азиатской экономики в исследовательской компании Oxford Economics Луиза Лу. По её оценке, сокращение рабочей силы в Китае может снизить ежегодный рост ВВП примерно на 0,5% в течение следующего десятилетия.

В 1990 году средний возраст китайцев составлял 23,7 года, а средняя женщина рожала 2,51 ребенка — что выше уровня, необходимого для поддержания стабильной численности населения (2,1). Но к 2023 году демографическая картина резко изменилась: медианный возраст вырос до 39,1 года, а рождаемость упала до одного ребенка на женщину. В 2022 году, согласно переписи, население Китая достигло пика в 1,4 миллиарда человек и теперь уменьшается.

ООН прогнозирует, что к 2050 году население Китая сократится до 1,26 миллиарда, при этом возрастное соотношение ухудшится: около 10% жителей будут младше 15 лет, а около 40% — старше 60. К 2100 году население может сократиться более чем наполовину — до 633 миллионов человек, из которых только 7,8% будут моложе 15 лет, а более половины (52%) — старше 60.

СМИ пишет, что корень нынешних проблем Китая — в политике контроля рождаемости, начатой еще в 1970-х годах. Тогда правительство продвигало лозунг "позже, реже, меньше", призывая жениться позже, делать большие интервалы между родами и иметь меньше детей. Но уже в 1979 году власти официально ввели правило "одна семья — один ребенок". Для его выполнения нередко применялись принудительные стерилизации, аборты и штрафы за "избыточные" роды.

Сообщается, что меры оказались слишком эффективными. Рождаемость обрушилась, и в 2015 году ограничения пришлось ослабить: с 2016 года разрешили иметь двух детей, с 2021 — трех. Однако рождаемость так и не восстановилась, а после кратковременного всплеска в 2024 году даже продолжила снижаться — с 1,77 ребенка на женщину в 2016 году до 1,12 в 2021-м.

Стоимость воспитания ребенка в Китае — одна из причин такого падения. По данным пекинского института YuWa Population Research Institute, она в среднем составляет около 74 963 долларов США до окончания университета, а в мегаполисах вроде Шанхая достигает 140 747 долларов.

Правительство пытается стимулировать рождаемость денежными выплатами, но без особого успеха: в 2025 году Пекин предложил субсидию в размере около 500 долларов в год на ребенка в первые три года жизни. Многие в соцсетях откликнулись саркастически: "Если бы платили в десять раз больше — тогда можно подумать".

Также на рождаемости напрямую отражается падение числа браков. В 2024 году в Китае зарегистрировали лишь 6,1 миллиона браков — меньше половины от 13,5 миллиона в 2013 году. Молодёжь поколения Z все чаще не видит смысла в женитьбе и родительстве.

Тем не менее власти активно продвигают брак: университеты проводят "курсы любви", компании предлагают бонусы женатым сотрудникам, а местные администрации выплачивают премии за регистрацию брака. Государственные СМИ даже критикуют телешоу, где развод изображается как освобождение, отмечают журналисты.

Помимо снижения рождаемости, растет продолжительность жизни. Число пожилых китайцев стремительно увеличивается и, по прогнозам, удвоится за 30 лет. Это создает колоссальную нагрузку на пенсионную систему, которая финансируется из налогов. К 2100 году в Китае людей, не занятых в экономике, будет больше, чем работающих.

Китай десятилетиями был "фабрикой мира", но эта эпоха подходит к концу. Сокращение числа трудоспособных граждан делает невозможным поддержание прежних объёмов производства.

"Сейчас на Китай приходится около 30% мировых производственных мощностей, но это неизбежно сократится — у страны просто не хватит рабочей силы", — говорит демограф И Фусянь из Висконсинского университета.

Проблему усугубляет отношение молодежи: поколение, родившееся между 1960 и 1980 годами, охотно работало на фабриках, а нынешние молодые китайцы не хотят такой жизни.

Иммиграция могла бы стать решением, но китайские власти, дорожащие культурной однородностью, не спешат "открывать страну", пишет СМИ. Вместо этого ставка делается на автоматизацию и роботов, но она мало помогает в сфере услуг.

Даже если сегодня бизнес не ощущает дефицита кадров, через 5–10 лет эта проблема станет очевидной. Если производственные мощности Китая рухнут слишком быстро, другие страны просто не успеют их заменить, что приведёт к росту цен на товары вроде iPhone и Nike, также говорится в материале.

Для Китая же последствия будут гораздо серьёзнее — это станет вызовом для экономики, политики, общества, культуры и национальной безопасности.

