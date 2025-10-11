Ранее президент США заявил, что с 1 ноября введет дополнительную 100-процентную пошлину на товары из Китая.

Президент США Дональд Трамп предпочитает заключать индивидуальные соглашения с союзниками и противниками, однако учитывая то, что торговое перемирие с Китаем, кажется, балансирует на грани краха, ненадежность такого подхода очевидна. Об этом пишет Bloomberg.

Известно, что в среду Министерство торговли Китая заявило о введении новых мер контроля за экспортом критически важных материалов, которые имеют ключевое значение для обороны и технологий США. Такая новость шокировала эти конкретные группы, но не вызвала такой реакции на более широких рынках.

Так было до того момента, пока Трамп не опубликовал сообщение в Truth Social, в котором угрожал "массовым повышением" пошлин на товары из Китая.

"Этот шаг вызвал падение основных американских индексов, которое продолжалось целый день. Несколько часов спустя Трамп заявил, что с 1 ноября введет дополнительную 100-процентную пошлину на товары из Китая, угрожая поднять ставки до уровня, который, как предупреждали обе стороны в начале этого года, будет означать фактическое разъединение. Он также объявил о планах по контролю за экспортом критически важного программного обеспечения", - добавили в издании.

Напряженность между двумя странами

В Bloomberg отметили, что такие "удары" между двумя крупнейшими экономиками мира произошли за несколько недель до встречи Трампа и китайского президента Си Цзиньпина в Южной Корее, где обе стороны надеялись согласовать детали по большой торговой сделки.

"Главным рычагом переговоров является экспортный контроль, а именно существующий экспортный контроль США над полупроводниками и чипами искусственного интеллекта, необходимыми Китаю, и экспортный контроль Китая над критически важными минералами и магнитами, необходимыми США", - уточнили в публикации.

В то же время старший научный сотрудник по геоэкономике в Совете по международным отношениям Джон Хиллман отметил:

"Китайцы увидели реакцию и влияние, которые они имели в начале этого года благодаря экспортному контролю, поэтому неудивительно, что они пошли на эти переговоры, чтобы попытаться склонить чаши весов в свою пользу. Любая сделка всегда будет под угрозой, если Китай решит снова использовать это влияние".

Как пишет Bloomberg, китайцам все же удалось это сделать.

Действия Китая

Известно, что в мае Трамп договорился с Китаем о 90-дневном перемирии, отложив введение новых пошлин, которыми он угрожал в апреле. Такое решение успокоило мировые рынки, которые были расшатаны быстрым ростом пошлин, в результате чего американские сборы на китайские товары на короткое время достигли 145%.

"Китай также согласился отменить запрет на экспорт своих важных минералов и магнитов. Однако с течением месяцев союзники Трампа в аграрных штатах начали сетовать, что Китай фактически прекратил импорт американской сои - шаг, который президент назвал тактикой переговоров. Белый дом заявил, что планирует пакет помощи для фермеров, хотя еще не объявил конкретных деталей", - добавили в материале.

Несмотря на это, все время длился достаточно спокойный период перемирия, однако все закончилось на этой неделе, когда Китай объявил об усилении экспортного контроля. Поэтому сейчас, как и шесть месяцев назад, обе экономики находятся на грани торговой войны, пишет Bloomberg.

"Сейчас США имеют дело с более уверенным, хорошо подготовленным, менее зависимым от США и самоуверенным Пекином, чем во время Трампа 1.0, когда была подписана так называемая "сделка первой фазы", предусматривающая несколько уступок со стороны Пекина. Последние 24 часа не оставляют сомнений, что те дни прошли", - отметила старший вице-президент Азиатского института политики Венди Катлер.

Последствия таких ударов от Китая для США

В частности, в пятницу американские акции подверглись худшему падению за последние полгода. Крупнейшая публичная компания в мире и центральный участник переговоров между двумя странами по экпортному контролю Nvidia Corp. упала почти на 5%. Это произошло только после одного сообщения президента в соцсетях.

"Мы на самом деле были очень осторожными в отношении акций, считая, что существует много неопределенности и рисков. Настроения на рынках, по нашему мнению, были оптимистичными, но на самом деле существовало много рисков и неопределенностей, поэтому сегодняшний день стал для многих людей сигналом тревоги", - подчеркнул руководитель отдела исследований Blue Creek Capital Дэн Уайт.

В свою очередь бывший чиновник Министерства торговли во время первого срока Трампа и нынешний партнер в Wiley Rein, представляющий клиентов в этих отраслях, Назак Никакхтар добавил:

"В китайских СМИ признают, что Китай имеет рычаги влияния и использует их для существенного ослабления нашего производственного сектора, включая полупроводники, искусственный интеллект и оборонную продукцию. Но если вы хотите заключить устное соглашение, это классическая теория игр: другая сторона оценит вашу реакцию, если она откажется от сделки. И если она посчитает вас трусом, она просто не придерживается соглашения".

Китай и США - последние новости

Ранее Politico также писало, что новые пошлины Трампа будут означать торговую войну с Китаем. По словам журналистов, 100-процентная пошлина для Китая фактически восстановит эмбарго на китайские товары.

В то же время Трамп намекнул, что может отказаться от введения пошлин, если Китай пойдет на встречные шаги и откажется от своего плана ввести новые экспортные ограничения на редкоземельные элементы и товары, которые их содержат.

Также сообщалось, что президент США хочет запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию. Это связано с жалобами американских перевозчиков на то, что сокращение времени полета для китайских компаний создает для них "несправедливое конкурентное преимущество". Однако в китайском правительстве назвали такие ограничения "неблагоприятными для межличностного общения".

