Россия пытается решить эту проблему, используя срочников, говорит Иван Тимочко.

В России есть проблемы с набором личного состава, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Крайние два квартала, даже не месяца, они набирают по 30-35 тысяч, тогда как раньше так набирали за месяц. А сейчас за три месяца. То есть в месяц они сейчас набирают 10-12 тысяч", - сказал Тимочко в эфире "24 Канала".

Он добавил, что РФ пытается решить эту проблему несколькими путями. В частности они приняли в первом чтении законопроект, который позволяет проводить мобилизацию на срочную службу в течение года. По словам Тимочко, РФ может использовать срочников в том числе и в войне против Украины.

Видео дня

"На оккупированных территориях Украины, где нет прямых боев, они привлекают срочников. На территории РФ в прифронтовых зонах они их полностью привлекают. И кроме того, сейчас это им дает возможность весь год вызывать людей в их комиссариаты. Они могут отправлять электронные повестки всем гражданами. А это автоматически - как только человек не отреагировал, автоматически оказывается в реестре уклонистов, ограничиваются права и наступит для человека второй этап - или идти в армию на контракт, или садиться в тюрьму и потом все равно идти в армию. То есть это скрытая мобилизация", - пояснил Тимочко.

Военный отметил, что у россиян есть одна проблема, которая не позволяет им нарастить потенциал призыва людей - это мобилизационная инфраструктура.

"Те учебные центры, воинские части, комиссариаты, которые могли бы набирать большое количество людей одномоментно. 300 тысяч так называемой частичной мобилизации привела к коллапсу ее мобилизационной системы. Они ошибки учли, попытались исправить. Думаю, где-то и мощности попытались нарастить, упрощают процесс призыва", - добавил Тимочко.

Мобилизация в РФ: важные новости

В сентябре глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что РФ может решиться на проведение новой волны мобилизации в стране. Он отметил, что хоть это и будет болезненно для России, однако это может стать и серьезной угрозой для Украины.

В то же время Зеленский ранее заявлял, что первая волна мобилизации в России значительно повлияла на личные рейтинги Путина, поэтому они ее остановили. Поэтому если сейчас РФ решится на новую волну мобилизации - это может свидетельствовать о ее планах напасть на Европу, чтобы удержать рейтинги кремлевского диктатора.

