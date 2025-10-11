Каждое из этих устройств идеально балансирует между ценой и полезными функциями.

Обозреватели портала Tech Advisor составили подборку недорогих телефонов, которые можно купить осенью 2025 года. Главный критерий при отборе был "низкая цена, высокая ценность".

У авторов получился внушительный список из десяти гаджетов на базе Android. Чтобы не запутаться, устройства раскидали по нескольким категориям.

Nothing CMF Phone 2 Pro (~11 000 грн) – лучший в целом. Если сравнивать с первым поколением, то апгрейд внушительный – добавили NFC-модуль, телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, более высокий рейтинг водозащиты IP54, а пиковая яркость теперь 3000 нит. Идеальный смартфон за свой ценник.

(~11 000 грн) – лучший в целом. Если сравнивать с первым поколением, то апгрейд внушительный – добавили NFC-модуль, телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом, более высокий рейтинг водозащиты IP54, а пиковая яркость теперь 3000 нит. Идеальный смартфон за свой ценник. Galaxy A16 5G (~7 000 грн) – лучший бюджетный Samsung. Устройство предлагает премиальный дизайн, AMOLED-дисплей и 6-летнюю поддержку обновлениями, в то время как многие бюджетные модели "живут" всего 2-3 года.

OnePlus Nord CE 5 (~13000 грн) – быстрая зарядка. Под капотом находится большой аккумулятор емкостью 5200 мАч, который не разрядиться за целый день. Что еще более впечатляет, так это проводная зарядка на 80 Вт, позволяющая зарядить полную батарею менее чем за 50 минут.

Galaxy A25 5G (~9000 грн) – лучшие камеры. Основная камера 50 Мп (f/1,8) с OIS дополнена шириком с разрешением 8 Мп (f/2,2) и макро-модулем на 2 Мп. Фронтальная камера – 13 Мп. То есть за свои деньги снимает смартфон отлично.

Motorola G85 5G (~9000 грн) – лучший дисплей. Пускай этот смартфон не может похвастаться хорошими камерами, 6,67-дюймовая pOLED-панель с частотой 120 Гц затмевает конкурентов в своем ценовом диапазоне.

Видео дня

Motorola G04 (~4000 грн) – лучший ультрабюджетный смартфон. Его производительности хватит для повседневных задач, а яркости экрана хватает для комфортного использования в любую погоду. Также девайс предлагает неплохую автономность.

(~4000 грн) – лучший ультрабюджетный смартфон. Его производительности хватит для повседневных задач, а яркости экрана хватает для комфортного использования в любую погоду. Также девайс предлагает неплохую автономность. Galaxy A15 4G (~6 000 грн) – телефон с длительной поддержкой. Работает аппарат под управлением One UI 6 на основе Android 14, но подтверждено целых шесть крупных обновлений Android.

(~6 000 грн) – телефон с длительной поддержкой. Работает аппарат под управлением One UI 6 на основе Android 14, но подтверждено целых шесть крупных обновлений Android. Motorola G56 (~10 000 грн) – лучшее время автономной работы. За счет оптимизации программного обеспечения и производительности телефон с легкостью живет два рабочих дня. К дополнительным особенностям модели также стоит отнести топовую защиту от пыли и влаги IP69.

(~10 000 грн) – лучшее время автономной работы. За счет оптимизации программного обеспечения и производительности телефон с легкостью живет два рабочих дня. К дополнительным особенностям модели также стоит отнести топовую защиту от пыли и влаги IP69. Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (~14 000 грн) – лучшее железо. Базируется "прошка" на процессоре MediaTek Dimensity 7300-Ultra, а значит он справляется как с базовыми задачами, так и с запуском игр на средних и высоких настройках графики.

TCL 50 Pro Nxtpaper (~10 000 грн) – для чтения. Главной его особенностью является специальный дисплей с эффектом "бумаги", разработанный для удобства глаз и увеличения автономности.

Ранее бенчмарк AnTuTu публиковал топы "народных" смартфонов – ими больше всего довольны их владельцы. В мире Android лидерами являются модели Xiaomi, Oppo и Honor, тогда как на iOS пользователи больше всего довольны старыми моделями с маленьким экраном.

УНИАН писал, что после отказа от зарядок из коробок с новыми смартфонами могут пропасть и USB-кабели. Sony первой лишила комплекты Xperia 10 VII каких-либо дополнительных аксессуаров.

Вас также могут заинтересовать новости: