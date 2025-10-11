Как отметила певица, критика не сбивает ее с пути.

Популярная украинская певица Тина Кароль неожиданно отреагировала на критику своего творчества. Соответствующее заявление по этому поводу исполнительница опубликовала в своем Instagram.

Стоит отметить, что недавно ее творчество довольно критично публично оценил поэт и композитор Евгений Рыбчинский.

"Я никогда не перекладывала ответственность на кого-нибудь. Моя карьера всегда полностью зависела от меня лично. Я хорошо понимаю, что каждый свой шаг я отдаю на усмотрение людям, которые могут проходить мимо, бросать злые комментарии и просто пренебрегать без причины, а может быть и иначе. Я бесстрашная в этом вызове; меня не останавливает некомпетентное мнение. А с теми, с кем могу поступить в интеллектуальный дискурс, охотно это сделаю", - написала Тина Кароль.

По ее словам, критика не сбивает ее с пути.

"Да я контролирую каждую деталь; да я сама режиссер всех сценариев и текстов, мелодий и творческой подачи. Это и есть самовыражение, это и есть уникальность. Я ценю эту возможность. Спасибо всем единомышленникам. Люблю быть, а не сдаваться; люблю достигать, люблю действовать, а не надеяться. Люблю силу мотивации и вдохновения. Пусть этот пост станет вдохновением ищущим себя", - добавила певица.

Напомним, как писал УНИАН, Евгений Рыбчинский заявил, что Тина Кароль "недорабатывает по качеству материала":

"С ее потенциалом ей должны писать лучшие песни, и она должна делать просто фейерверки из каждой песни. У меня такое восприятие. Мне кажется, что она недорабатывает по качеству материала. Она пашет в зале, видно, что она просто такая fitness girl, но хочется немного смыслов каких-то".

