Эксперты рассказали о том, как повысить стоимость войны для России.

18 пакетов санкций ЕС и десятки других ограничений от США, Великобритании и других стран ослабили экономику России, но не ее решимость продолжать войну. По мнению экспертов, нужно действовать разумнее. Об этом пишет CNN.

"Нам просто нужно быть умнее", - подчеркнул исследователь России в британском аналитическом центре Chatham House, который консультировал ряд правительств относительно влияния санкций против Москвы, Тимоти Эш.

В CNN добавляют, что массовое увеличение военных расходов помогло экономике РФ вырасти более чем на 4% в 2023 и 2024 годах, однако в этом году правительство ожидает лишь 1% роста. Кроме того, в правительстве прогнозируют инфляцию на уровне 6-7% до конца 2025 года, а процентные ставки находятся на "болезненном" уровне 17%.

Видео дня

"Чрезвычайно важные доходы Кремля от нефти и природного газа падают, а дефицит бюджета - разрыв между государственными расходами и доходами - увеличивается. Однако последний трехлетний бюджетный план, представленный в парламент в конце сентября, показывает, что военные расходы останутся примерно в четыре раза выше довоенных уровней. И это в значительной степени благодаря российским налогоплательщикам", - подчеркнули в издании.

Известно, что с января Кремль решил повысить налог на добавленную стоимость с 20% до 22%, а дополнительные доходы, по информации министерства финансов, "в первую очередь направить" на оборону и безопасность.

Тимоти Эш считает, что 500% пошлина на любую страну, которая покупает российские энергоносители, которая была предложена в Законе о санкциях против России, который был принят при поддержке обеих партий в Конгрессе США, но еще не вынесен на голосование, будет одной из таких мер.

"Это полностью остановит российский экспорт. Это совершенно точно разрушит российскую экономику и остановит российскую военную машину", - отметил он.

Однако никто, включая Путина, который на прошлой неделе назвал эту идею "невозможной для воображения", не ожидает, что США ее реализуют, ведь вывод российской нефти и природного газа с рынка приведет к росту мировых цен.

В то же время Эш предложил значительно ниже, так называемую "вторичную" пошлину в размере 20-30%, что позволит российскому экспорту продолжать поступать на мировой рынок, однако с одним нюансом: полученные доходы должны быть использованы для финансирования Украины.

Другим вариантом является нацеливание новых мер на самые слабые места российской экономики, который предлагает старший научный сотрудник Программы демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики Александр Коляндр.

"Вместо того, чтобы ограничивать профессиональную иммиграцию из России на Запад, я считаю, что следует лишь поощрять отток мозгов", - сказал он.

По его словам, это усугубит кризис рабочей силы в РФ, а также окажет давление на рост заработной платы, усложнив борьбу с инфляцией.

Экономика РФ - последние новости

Ранее экс-директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Дэвид Петреус объяснил, как разрушить военную экономику России. По его словам, союзникам Украины нужно как можно быстрее принять санкции против покупателей российской нефти и газа. Петреус также отметил, что украинские атаки по нефтеперерабатывающим заводам в РФ тоже способствуют разрушению экономики агрессора.

"Если объединить все эти меры - разрушить российскую военную экономику, наказать тех, кто ей способствует, и поддержать Украину еще больше, чем это делалось до сих пор, - то вы измените динамику на поле боя", - заверил эксперт.

В то же время посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об усилении санкций против российской нефти, чтобы заставить Путина к миру. Он отметил, что президент США продолжит применять рычаги влияния на РФ, чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров.

"Можно говорить о таких вещах, как санкции или о последствиях для российской нефти и газа", - добавил Уитакер.

Вас также могут заинтересовать новости: