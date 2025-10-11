Заместитель министра энергетики призвал украинцев ограничить использование электроприборов, которые потребляют много энергии

Российские оккупанты изменили тактику нанесения ударов по энергообъектам Украины. Теперь враг атакует точечно, рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасова в эфире телемарафона.

"Враг меняет свою тактику. Если 2-3 года назад они (россияне - УНИАН) выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону", - поделился он.

Кроме того, Некрасов заявил, что Министерство энергетики Украины привлекает все возможные ресурсы местных администраций, МЧС, энергетических компаний и аварийных бригад, чтобы максимально быстро восстанавливать питание энергообъектов после ударов россиян.

Также первый заместитель министра энергетики призвал украинцев ограничить использование электроприборов, которые потребляют много энергии. Он отметил, что это поможет в восстановлении энергетики Украины.

Удары по энергетике Украины - важные новости

Напомним, что ранее город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения после атаки российских дронов в ночь на 9 октября. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Нежинском районе Черниговской области 8 октября без света остались более 4,5 тысячи абонентов в результате атаки России. До этого российские ударные дроны атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку.

