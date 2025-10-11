Российские оккупанты изменили тактику нанесения ударов по энергообъектам Украины. Теперь враг атакует точечно, рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасова в эфире телемарафона.
"Враг меняет свою тактику. Если 2-3 года назад они (россияне - УНИАН) выбирали крупные объекты передачи электроэнергии и били по ним практически одновременно, то сейчас они работают от региона к региону", - поделился он.
Кроме того, Некрасов заявил, что Министерство энергетики Украины привлекает все возможные ресурсы местных администраций, МЧС, энергетических компаний и аварийных бригад, чтобы максимально быстро восстанавливать питание энергообъектов после ударов россиян.
Также первый заместитель министра энергетики призвал украинцев ограничить использование электроприборов, которые потребляют много энергии. Он отметил, что это поможет в восстановлении энергетики Украины.
Удары по энергетике Украины - важные новости
Напомним, что ранее город Черноморск в Одесской области остался без электроснабжения после атаки российских дронов в ночь на 9 октября. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и частные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, в Нежинском районе Черниговской области 8 октября без света остались более 4,5 тысячи абонентов в результате атаки России. До этого российские ударные дроны атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку.