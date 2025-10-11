Crimson Collective опубликовала скриншоты с якобы внутренними файлами Nintendo.

Похоже, Nintendo стала новой жертвой известной хакерской группировки Crimson Collective.Как сообщают аналитики Hackmanac, злоумышленники опубликовали скриншот с папками под названием "Nintendo topic files", заявив, что располагают внутренними данными японской корпорации. Сама Nintendo пока что хранит молчание.

Crimson Collective уже несколько раз успела засветиться за последние недели. В начале октября группа атаковала Red Hat, взломав приватные GitHub-репозитории компании и похитив около 570 гигабайт данных. Red Hat позже официально подтвердила факт кибератаки и признала, что хакеры пытались шантажировать компанию.

Кибератаки на игровые компании - явление не редкое. За последние годы под ударом уже оказывались Capcom, CD Projekt и Insomniac Games. Последняя особенно пострадала в 2023 году, когда хакеры выложили в сеть десятки гигабайт конфиденциальных материалов, включая внутренние переписки, планы релизов и даже подробности Marvel’s Wolverine.

