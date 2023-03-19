Если вы давно планировали обновить свой смартфон, то эта подборка – для вас.

В последние годы наблюдается растущий спрос на смартфоны среднего ценового сегмента. И в этом есть смысл: в плане функциональности они мало в чем уступают дорогостоящим флагманам, и большинству пользователей нет необходимости покупать самые дорогие модели, чтобы получить все необходимые функции и возможности.

Редакция портала XDA Developer отобрала лучшие модели среднего сегмента стоимостью до $500 и выделила фаворитов в разных категориях.

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Лучший Android-смартфон стоимостью до $500

По версии редакции, лучшим и универсальным среднебюджетным решением в 2023 году является Galaxy A53. Он получил 120-герцовый дисплей, квадрокамеру и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Кроме того, Samsung обещает до четырех лет обновлений ОС Android и пяти лет обновлений безопасности.

Если на релизе весной 2022-го смартфон стоил 449 долларов, то сегодня он подешевел до 349 долларов, что делает его еще более привлекательным вариантом. К слову, Galaxy A53 получил 6.5-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2400×1080 пикселей – это одна из лучших панелей, которые вы можете получить менее чем за 500 долларов, говориться в заметке.

При этом специалисты отметили среди минусов немного устаревший чипсет Exynos 1200, а также отсутствие записи видео в 4K 60fps.

Для фото и видео

Pixel 6a – лучший смартфон для фото и видео, который можно купить менее чем за $500. Ни одно другое устройство в этом сегменте может потягаться с "гуглофоном" в плане камеры.

Также на фоне других среднебюджетных смартфонов на рынке Pixel 6a выделяется оригинальным дизайном, топовой автономностью и первоклассным софтом. Смартфон был выпущен в мае 2022 года по цене 449 долларов, но с того времени успел подешеветь до $300.

Несмотря на все свои достоинства, Pixel 6a оснащен дисплеем с частотой обновления 60 Гц, тогда как большинство телефонов в этой ценовой категории, по крайней мере, предлагает 90 Гц.

Лучший в плане производительности

OnePlus 10T – один из самых производительных телефонов, которые сейчас можно купить по цене менее 500 долларов. Он получил топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 с аккумулятором емкостью 4800 мАч и зарядкой 150 Вт – аппарат набирает 100% за 19 минут.

Единственным недостатком OnePlus 10T упоминается пластиковая рамка вокруг корпуса, а не более премиальная – металлическая.

Для фанатов стилуса

Если вы ищете смартфон со стилусом, но не хотите тратить 1500 долларов на Galaxy S23 Ultra, наиболее оптимальным вариантом будет Moto G Stylus 2022 года выпуска.

Спереди у него стоит большой 6.8-дюймовый IPS-дисплей, который отлично подходит для рисования и обеспечивает плавную частоту обновления 120 Гц. Даже если вас не волнует поддержка стилуса, это все равно отличный выбор по цене всего 249 долларов.

Если бюджет поменьше, УНИАН делился рейтингом бюджетных смартфонов стоимостью до $150. В список попали модели от Redmi, Moto, Realme, OnePlus, а также Blackview.

Если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который не уступает дорогостоящим флагманам.

Согласно статистике на 2023 год, самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11. Что примечательно, вся десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов.

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