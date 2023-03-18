В список попали модели от Redmi, Poco, Realme, Vivo, а также UMIDIGI.

В 2023 году на рынке смартфонов можно найти недорогие модели, которое во многом не уступают флагманам, и способны порадовать владельцев сбалансированной "начинкой". Редакция портала Gizchina отобрала пятерку лучших смартфонов-"середнячков" стоимостью ниже $300 или 11 000 в грн.

В список попали как новинки, представленные ранее в этом году, так и выпущенные еще в 2021 году модели, которые не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Poco X5 занял лидерство в нише телефонов среднего класса. AMOLED-экран, 108-Мп основная камера и топовый чип от Qualcomm – все это по цене от 199 долларов. Также есть стереодинамики, NFC, модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.

Второе место отдали Redmi Note 12 Pro, который выделяется на фоне других зарядкой мощностью 67 и защитой по стандарту IP53. Остальные характеристики у него тоже на уровне: AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, 8+256 ГБ памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Видео дня

Тройку лидеров замыкает Realme GT Neo 2, который по цене дешевле $300 предлагает характеристики почти флагманского уровня. У него 120-герцовый AMOLED дисплей, быстрая зарядка с 0 до 100% за 36 минут, а также стереодинамики с Dolby Atmos и Hi-Res Audio.

На четвертом месте расположился Vivo T2X со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мАч. Замыкает пятерку лидеров модель UMIDIGI A13 Pro Max, которая являются бюджетным выбором для тех, кому "железо" и батарея более важны, чем камера и дизайн.

Если бюджет поменьше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для самых бюджетных смартфонов стоимостью до $150. В список попали модели от Redmi, Moto, Realme, OnePlus, а также Blackview.

Если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, портал Gizchina также отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который не уступает дорогостоящим флагманам.

Согласно статистике на 2023 год, самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11. Что примечательно, вся десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов.

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