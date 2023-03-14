Украинцы в большинстве своем выбирают Аndroid, но число пользователей iPhone тоже растет.

Львиная доля украинцев остается "верна" смартфонам на Android, однако число "яблочных" пользователей тоже растет. Об этом говорится в свежем исследовании Rakuten Viber

Согласно полученным данным, 81 процент пользователей Viber в Украине "сидят" на Android. Что касается iOS-юзеров, то на февраль 2023 года их доля составляет 19% – рост за год на 2 процента.

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Примечательно, что несмотря на это, смартфоны компании Apple занимают 3-е место по популярности в Украине среди пользователей Viber. На первом месте находится Samsung, а на втором – бренд Redmi, который принадлежит Xiaomi.

Что касается конкретных моделей, то десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов. Самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11. В общей сложности рейтинг самых популярных смартфонов 2023 года среди украинцев выглядит следующим образом:

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

Ранее УНИАН рассказывал о "бюджетнике" от Tecno с большим 6,8-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч. Также новинка может похвастаться стеклянной задней панелью, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

В свою очередь Xiaomi на днях представила необычайно компактный смартфон на Android с 5-дюймовым дисплеем. Что касается "начинки", то в него уместили все, что смогли, с учетом его компактности и стоимости.

В последнее время все больше "яблочных" пользователей присматриваются к девайсам на базе Android. По такому поводу УНИАН собрал самые интересные варианты для разных пользователей и различных бюджетов.

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