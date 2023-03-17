В список попали модели от Redmi, Moto, Realme, OnePlus. а также Blackview.

В 2023 году смартфоны-флагманы будут стоять дороже, чем когда-либо. Но можно купить аппарат, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150 или 5,5 тысячи в гривнах. Специалисты Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

В список попали модели от Redmi, Moto, Realme и OnePlus. Примечательно, что устройств Xiaomi в нем нет, зато есть Blackview, которая специализируется на выпуске "неубиваемых" смартфонов.

Лучшим смартфоном на сегодня стоимостью до $150 назвали Redmi 12C – это новый "народным" любимец с большим 6,71 дюймовым экраном, процессором MediaTek Helio G85 и основной камера на 50 Мп. Также он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч.

За ним следует Moto G31, который вышел еще осенью 2021 года. Несмотря на статус "бюджетника", смартфон может похвастаться экраном OLED и топовым как для своей цены набором камер: 50+8+12. Видео дня

Замыкает топ-3 бюджетных смартфонов Realme Narzo 50A Prime с основной камерой на 50 Мп и довольно большим экраном IPS на 6,6 дюйма. В основной камере также присутствует монохромный датчик изображения, что очень неплохо для этого сегмента.

На четвертом и пятом месте расположились устройства OnePlus и Blackview. OnePlus Nord N20 SE получил экран 6,5 дюйма, быструю зарядку 33 Вт и стереодинамики. Что касается Blackview A85, то помимо "защищенности", у аппарата современный дизайн, камера на 50 Мп и экран 90 Гц.

Ранее УНИАН рассказывал о "бюджетнике" от Tecno с большим 6,8-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч. Также новинка может похвастаться стеклянной задней панелью, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

Если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который в плане фото не уступает дорогостоящим флагманам.

Согласно статистике за 2023 год, самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11. Что примечательно, вся десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов.

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