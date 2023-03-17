Redmi 12C – лучший бюджетный смартфон для покупки в 2023 году / фото Redmi

В 2023 году смартфоны-флагманы будут стоять дороже, чем когда-либо. Но можно купить аппарат, способный на все, что пожелает пользователь, имея в кармане не больше $150 или 5,5 тысячи в гривнах. Специалисты Gizchina составили свой рейтинг лучших бюджетных Android-смартфонов, вышедших в последние пару лет.

В список попали модели от Redmi, Moto, Realme и OnePlus. Примечательно, что устройств Xiaomi в нем нет, зато есть Blackview, которая специализируется на выпуске "неубиваемых" смартфонов.

  • Лучшим смартфоном на сегодня стоимостью до $150 назвали Redmi 12C – это новый "народным" любимец с большим 6,71 дюймовым экраном, процессором MediaTek Helio G85 и основной камера на 50 Мп. Также он может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч.

  • За ним следует Moto G31, который вышел еще осенью 2021 года. Несмотря на статус "бюджетника", смартфон может похвастаться экраном OLED и топовым как для своей цены набором камер: 50+8+12. 

    Видео дня

  • Замыкает топ-3 бюджетных смартфонов Realme Narzo 50A Prime с основной камерой на 50 Мп и довольно большим экраном IPS на 6,6 дюйма. В основной камере также присутствует монохромный датчик изображения, что очень неплохо для этого сегмента.

На четвертом и пятом месте расположились устройства OnePlus и Blackview. OnePlus Nord N20 SE получил экран 6,5 дюйма, быструю зарядку 33 Вт и стереодинамики. Что касается Blackview A85, то помимо "защищенности", у аппарата современный дизайн, камера на 50 Мп и экран 90 Гц.

фото Blackview

Ранее УНИАН рассказывал о "бюджетнике" от Tecno с большим 6,8-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч. Также новинка может похвастаться стеклянной задней панелью, которую не так часто встретишь в бюджетниках.

Если вы в поисках недорого смартфона для фото и видео, портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн. На первом месте оказался Redmi Note 11 Pro+, который в плане фото не уступает дорогостоящим флагманам.

Согласно статистике за 2023 год, самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11. Что примечательно, вся десятка состоит исключительно из Redmi и Айфонов.

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