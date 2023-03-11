Redmi Note 11 Pro+ назвали лучшим смартфоном для фото стоимостью до $500 / фото Xiaomi

Даже недорогой девайс может делать качественные фото и видео, нужно только выбрать модель с подходящими характеристиками. Портал Gizchina отобрал десятку смартфонов с самыми лучшими камерами стоимостью до $500 или 18 000 грн.

В список попало хотя бы по одной модели от всех крупных игроков на рынке: Apple, Xiaomi, Google, Samsung, OnePlus, Oppo и Honor.

  • Открывает список Redmi Note 11 Pro+, получивший основной модуль с разрешением 108 Мп, дополненный широкоугольным объективом на 8 Мп и датчиком на 2 Мп для макро. Фронтальная камера на 16 Мп врезана по центру. Все это обеспечивает отличный фотографический опыт, несмотря на то, что смартфон не является высококлассной или дорогой моделью.

  • Следом за ним идет Google Pixel 6.  В свое время многие журналисты и обзорщики называли эту модель лучшей "за свои деньги" благодаря основной камере на 50 Мп и 12-Мп ультраширокоугольному объективу. Для селфи здесь используется 8-Мп сенсор с углом обзора 94 градуса.

    Видео дня

  • Тройку лидеров замыкает "середнячок" Samsung Galaxy A53 5G, в составе которого такой набор датчиков: главный на 64 Мп, ультраширокоугольный на 12 Мп и пара по 5 Мп для боке и макрофотографий. Спереди у смартфона установлена фронтальная камера с разрешением 32 Мп.

На четвертом месте расположился OnePlus 9, главной фишкой которого стала оптика от Hasselblad. Замыкает пятерку лидеров Xiaomi 12, оснащенный основной камерой на 50 Мп с оптической стабилизацией и технологией CyberFocus для отслеживания объектов в кадре.

В список также попали Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2T и iPhone SE 2022 года.

фото NotebookCheck

Ранее УНИАН публиковал "народный" рейтинг смартфонов – ими владельцы довольны больше остальных. Устройства китайского производителя Xiaomi получили два первых места.

Если вы в поисках нового смартфона, команда бенчмарка AnTuTu составила новые рейтинги Android-гаджетов по соотношению цены и производительности. Устройства расставлены в разные ценовые категории – от относительно недорогих до флагманских.

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