Несколько малоизвестных приложений оказались в топах скачиваний App Store и Google Play.

На фоне надвигающегося запрета TikTok в США несколько других малоизвестных приложений с вертикальными видео попали в топы скачиваний App Store и Google Play. Об этом сообщает Engadget.

Одно из таких приложений – RedNot (Xiaohongshu). Это клон TikTok и Pinterest, который популярен в Китае и мало адаптирован под глобальный рынок. Как отмечают СМИ, сейчас соцсеть напоминает телемост между Нью-Йорком и Пекином.

Англоязычные пользователи называют себя "TikTok-беженцами" и активно взаимодействуют с китайскими пользователями, задавая вопросы о популярных мемах и помогая им с "домашкой" по английскому. Те, в свою очередь шутят, что они шпионы и наконец-то воссоединились со своими целями, за которыми они следили через TikTok.

Видео дня

Количество скачиваний выросло и у других приложений: Lemon8, Flip и ReelShort. Всплеск популярности таких приложений также связан с нежеланием американцев "переезжать" в Instagram, даже несмотря на то, что у китайских аналогов TikTok большая часть интерфейса на китайском.

TikTok могут продать Илону Маску

В апреле Конгресс одобрил запрет TikTok в США. С 19 января 2025 года соцсеть будет запрещена в стране, если китайский владелец не продаст платформу. ByteDance, создавшая TikTok говорит, что не планируют продавать платформу и намерен судиться.

Bloomberg сообщает, что TikTok могут продать Илону Маску. Китайские власти хоть и не хотят расставаться с настолько важным активом, но готовы пойти на уступки. Например, они не против создать совместное предприятие, где ByteDance и Маск будут управлять американской версией TikTok.

В любом случае эту сделку не успеют провернуть до блокировки соцсети в США. Она должна состояться уже 19 января.

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