Приложение стало недоступным на рынке США, и его больше нельзя загрузить через магазины приложений Apple и Google.

TikTok прекратил работу для своих 170 миллионов пользователей в США после вступления в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом, передает Financial Times.

Во всплывающем окне приложения появилось сообщение: "В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете пользоваться TikTok".

Также компания отметила: "Нам повезло, что президент Трамп дал понять, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, когда он вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами!"

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Приложение стало недоступным на рынке США, и его больше нельзя загрузить через магазины приложений Apple и Google. Аналогичные ограничения коснулись и других программ ByteDance, в частности CapCut и Lemon8.

Верховный суд США в пятницу подтвердил закон, принятый Конгрессом в 2023 году, который требует от ByteDance продать TikTok из-за опасений, что приложение может использоваться для шпионажа или распространения пропаганды. TikTok отрицает какое-либо влияние китайского правительства.

В субботу новоизбранный президент Дональд Трамп заявил, что, "скорее всего", продлит срок для разрешения ситуации на 90 дней после вступления в должность в понедельник.

С полуночи Apple, Google и Oracle запрещено предоставлять услуги для распространения приложения. Им грозят штрафы в размере 5000 долларов за каждого пользователя в случае нарушения закона. TikTok в пятницу сообщил, что из-за отсутствия четких заявлений от Белого дома и Минюста приложение будет вынуждено прекратить работу 19 января.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что нет причин для действий со стороны TikTok или других компаний до вступления Трампа в должность.

TikTok пытался найти решение для продолжения работы, однако это оказалось технологически невозможным в определенные сроки. Китай также выступил против продажи платформы.

Неопределенность заставила многих пользователей и маркетологов перенаправлять активность на альтернативные платформы, такие как Instagram. Внутри компании царила напряженность: сотрудникам гарантировали сохранение рабочих мест, даже если приложение закроют.

Один из рекламодателей отметил: "Это очень беспорядочно, и хотя люди не удивлены, это было действительно невозможно спланировать".

Запрет TikTok в США: что нужно знать

Как писал УНИАН, официальные лица США неоднократно обвиняли TikTok в тайном сборе информации о пользователях-американцах. В частности, звучали опасения, что эти данные могут попасть в распоряжение китайского правительства, поскольку владельцем видеохостинга является пекинская компания ByteDance. Также были вопросы к тому, не манипулирует ли TikTok алгоритмами рекомендаций видео в интересах китайского правительства.

Хотя в ByteDance эти обвинения отвергали, в апреле прошлого года Конгресс США одобрил закон, согласно которому TikTok или должен прекратить работу в США (путем запрета новых инсталляций на смартфоны пользователей-американцев при сохранении работы приложения, если оно уже установлено), или сменить владельца.

Пока нет никаких надежных данных о возможности продажи TikTok другому владельцу, но, по данным СМИ, ByteDance решила не растягивать время выхода с американского рынка и планирует полностью остановить работу TikTok на смартфонах американцев, даже тех, где приложение уже было установлено.

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