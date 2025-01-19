TikTok поблагодарил избранного президента США Трампа за возможность работать.

Социальная сеть TikTok, которую заблокировали на территории Соединенных Штатов Америки, начала там восстанавливать свою работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте приложения в соцсети X.

"По договоренности с нашими поставщиками услуг TikTok находится в процессе восстановления обслуживания", - отмечается в посте.

Также TikTok поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за возможность работать, ведь ранее тот в своей соцсети TruthSocial сообщал, что отсрочит ограничение работы приложения.

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"Мы благодарим президента Трампа за предоставление необходимой ясности и заверения нашим поставщикам услуг, что они не подвергнутся штрафным санкциям, предоставляя TikTok более 170 миллионам американцев и позволяя процветать более 7 миллионам малых предприятий", - пишут представители TikTok.

Они добавили, что будут работать с "президентом Трампом над долгосрочным решением, которое позволит сохранить TikTok в Соединенных Штатах".

Запрет TikTok в США: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, американский миллиардер Илон Маск из команды Трампа раскритиковал запрет TikTok в США. Он заявил, что "это противоречит свободе слова".

Перед этим Трамп обнародовал собственный план спасения TikTok. Он пообещал в понедельник издать исполнительный указ "о продлении периода времени до вступления в силу закона о запрете". СМИ отмечают, что предложение Трампа предусматривает 50-процентную долю собственности правительства США в любой будущей сделке по реструктуризации приложения.

19 января TikTok прекратил работу в США для 170 миллионов пользователей. Это произошло после вступления в силу закона, обязывающего китайскую материнскую компанию ByteDance продать свою долю в приложении или столкнуться с запретом.

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