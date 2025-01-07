Соцсеть получает доступ к вашей внешности, если вы использовали Meta AI для редактирования своих селфи.

В Instagram началось тестирование новой функции, в которой искусственный интеллект Meta будет автоматически генерировать изображения пользователей в нестандартной обстановке и помещать эти картинки в их ленту.

Так, один из пользователей Reddit пожаловался, что начал видеть рекламу со своим лицом в соцсетях Meta. Соцсеть подготовила для него слайд-шоу из созданных ИИ изображений. Это началось после того, как он использовал нейросетевой фильтр для своего фото.

"Воспользовался Meta AI для редактирования селфи, а теперь Instagram использует мое лицо для показа мне целевой рекламы", – рассказал он. Стоит отметить, что таргет персонализированный – скорее всего, рекламу с вашим лицом видите только вы.

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СМИ пишут, что Meta работала над новой функцией для своего чат-бота AI, которая позволяет пользователям добавлять, удалять или изменять элементы на фото, например, свой наряд или фон, и даже генерировать новый фон для сторис. Однако разработчики не упоминали, что она будет случайным образом показывать пользователям в ленте версию их самих, сгенерированную ИИ.

Меж тем СМИ пишут, что Meta начала создавать аккаунты несуществующих персонажей, полностью созданные нейросетями. У каждого нейроаккаунта есть своя легенда, несколько фото и тематика для постинга. Таким образом Цукерберг хочет сделать ленту Instagram и Facebook "более интересной и увлекательной".

Meta планирует внедрить десятки тысяч нейросетевых аккаунтов в ближайшие два года. Нововведение уже вызвало волну негодования. Пользователи считают, что ИИ-аккаунты в соцсетях сделают интернет "мертвым" и ненастоящим.

Ранее глава OpenAI заявил о готовности компании создать "суперинтеллект". Речь идет о системе AGI, которая может соответствовать или превосходить когнитивные способности человека в широком спектре областей.

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