Изменения вступят в силу уже с 15 октября.

Видеохостинг YouTube объявил об увеличении длительности роликов в разделе Shorts. С 15 октября авторы контента смогут записывать и публиковать "шортсы" длительностью до 3 минут вместо 1 минуты сейчас.

Такое нововведение позволит Ютубу конкурировать с китайской платформой TikTok, где лимит продолжительности видео уже неоднократно увеличивался. Сейчас в TikTok можно загружать видео длиной до 10 минут, пишет The Verge.

Кроме того, в YouTube Shorts будет обновлен интерфейс: имя автора, название видео и информация о звуке станут более компактными и займут меньше места в нижней части экрана.

Видео дня

Также свежее обновление добавит опцию, позволяющую показывать меньше Shorts в ленте аккаунта. А авторам контентов предоставят шаблоны, которые должны облегчить создание коротких видео.

В одном из последних обновлений в YouTube вместе с "лайками" стала доступна кнопка "Хайп". По своему функционалу она напоминает "Тренды", но сосредоточена на небольших каналах и на том, что люди рекомендуют, а не просто смотрят.

Как УНИАН уже рассказывал, YouTube продолжает агрессивно бороться с теми, кто использует блокировщик рекламы. Теперь при включенном AdBlock ролики перескакивают сразу в конец и завершаются, а иногда просто бесконечно долго загружается. А еще у некоторых стал отключаться звук.

А в конце августа Google полностью отключила монетизацию YouTube-блогерам из РФ. Ранее компания уже вводила ограничения для российских пользователей в 2022 году, когда отключила показ рекламы на территории России, однако просмотр от зрителей из-за рубежа все еще позволял им зарабатывать на контенте. Теперь и этого не будет.

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