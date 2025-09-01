В Telegram появились музыкальные статусы: как они работает

Любой аудиофайл из чатов теперь можно добавить на страницу пользователя.

Для Telegram вышло обновление, главным нововведением в котором стала возможность добавлять треки из любых чатов к себе в профиль и даже собрать там личный плейлист. Информация об этом была опубликована в блоге разработчиков.

Чтобы добавить музыку в свой профиль, нужно нажать кнопку "Добавить в профиль" в медиаплеере или выбрать "Сохранить в… > Профиль".

Видео дня

Еще одно нововведение – возможность выбрать вкладку, которая будет отображаться первой при открытии профиля. Например, истории, коллекция подарков или другие разделы.

Также в новом апдейте разработчики Telegram обновили дизайн профилей на Android (теперь как на iOS), добавили темы на основе коллекционных подарков и возможность просмотра их примерной цены перепродажи.

Обновленный Telegram уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

В прошлом месяце Дуров объявил о масштабной чистке Telegram от каналов и ботов, которые собирали личные данные пользователей и шантажировали сливом информации в обмен на деньги.

Меж тем в Facebook и Instagram появилась функция ИИ дубляжа для авторов видео. Система клонирует оригинальный голос и синхронизирует движения губ в видео с новой звуковой дорожкой.

Вас также могут заинтересовать новости: