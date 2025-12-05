Местами - до 11 градусов: синоптики рассказали, где в субботу в Украине будет теплее всего

6 грудня погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску.

В субботу, 6 декабря, осадков в целом по Украине, как, в частности, и в Киеве, не ожидается. Как сообщил Украинский гидрометеорологический центр, 6 декабря погоду будет определять поле высокого атмосферного давления.

"Воздушные потоки завтра будут двигаться с юго-востока и востока, со скоростью в пределах 7-12 м/с, на юге страны местами ожидаем порывы ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Значения температуры ближайшей ночью будут колебаться в пределах от 2-х градусов тепла до 3-х градусов мороза. На крайнем западе страны, побережье морей и в Крыму - 0-5 градусов тепла.

Дневные максимумы будут достигать от 1 до 6 градусов тепла, а в Закарпатской, на юге Одесской областей и в Крыму - до 6-11 градусов тепла.

Кроме того, Гидрометцентр сообщил, что 6 декабря по территории Киева и Киевской области будет облачно с прояснениями и без осадков.

"Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла", - рассказали синоптики.

Погода в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко анонсировала, что изменения в погоде в Украине ожидаются ближе к выходным 6-7 декабря, когда придет небольшое похолодание. Впрочем, по ее словам, продлится оно недолго.

Синоптик пояснила, что с 5-6 декабря прогнозируется небольшое похолодание, а с 9 декабря, согласно предварительным прогнозам, температура снова повысится. Осадки появятся ориентировочно 9-10 декабря, преимущественно в виде дождя.

