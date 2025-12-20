Как ускорить работу мобильного интернета: попробуйте эти 2 простых способа

Даже если ваш телефон не новый, есть пара хитростей, которые помогут заметно улучшить скорость интернета.

Если интернет на смартфоне медленный – страницы долго грузятся, видео буферизуются, а приложения тормозят – не спешите думать, что это всегда вина оператора или телефона.

Есть простые встроенные инструменты и приемы, которые помогут ускорить доступ в интернет без сторонних приложений, пишет BGR.

Включите режим полета

Иногда наши смартфоны автоматически подключается не к самой качественной базовой станции сотовой связи для получения сигнала. Чтобы телефон нашел более быстрый сигнал от вышки:

Включите Авиарежим (Airplane Mode).

Подождите пару секунд.

Выключите его обратно.

Этот шаг принудительно перезапускает все сетевые интерфейсы (мобильные данные и Wi-Fi) и заставляет телефон выбрать новую точку доступа – обычно с более сильным сигналом и более высокой скоростью интернета

Очистите кэш

Когда вы пользуетесь приложениями или посещаете веб-сайты, смартфон сохраняет части данных во временном хранилище – "кэше". Это могут быть изображения, скрипты и другие элементы, которые считаются важными. Это позволяет им быстрее загружаться при следующем запуске, ведь не нужно каждый раз скачивать все заново.

Однако со временем эти кэшированные данные начинают накапливаться и могут замедлять работу смартфона. Очистка же кэша удаляет эти временные файлы, освобождает место в памяти и в ряде случаев помогает ускорить интернет, особенно если приложение или сайт работают медленно или нестабильно.

Чтобы очистить кэш:

В браузере: откройте меню ➝ История ➝ Очистить кэш/данные.

откройте меню ➝ История ➝ Очистить кэш/данные. В настройках телефона: → Приложения → [выбрать приложение] → Хранилище → Очистить кэш.

