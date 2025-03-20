Создатель приложения также подколол владельца Цукерберга на тему его сотрудничества со спецслужбами.

Дуров сообщил, что у Telegram более миллиарда пользователей. Теперь это второй в мире мессенджер после WhatsApp – не считая ориентированный на китайский рынок WeChat.

В среднем пользователи проводят в приложении 41 минуту в день и открывают по 21 раз в день. Telegram получил прибыль в размере $547 миллиона за 2024 год. По словам Дурова, прошлый год стал первым, который Telegram смог завершить в плюсе.

Также Дуров в очередной раз проехался по WhatsApp, назвав его "дешевой, упрощенной имитацией Telegram". Досталось и его владельцу Марку Цукерберга за сотрудничество со спецслужбами.

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"В течение многих лет они [WhatsApp] отчаянно пытались скопировать наши инновации, сжигая миллиарды на лоббистские и PR-кампании, чтобы замедлить нас. И потерпели неудачу. Telegram вырос, стал прибыльным и – в отличие от нашего конкурента – сохранил свою независимость", говорится в сообщении.

Напомним, что несколькими днями ранее Дуров вернулся в Дубай после почти полгода пребывания во Франции – там его задержали местные спецслужбы по обвинению в ряде преступлений, связанных с организованной преступностью в Telegram

После ареста Дуров пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Так, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер теперь будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

Проблема с мессенджером Telegram в Украине

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокирование или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

В октябре 2024 года было принято решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры. Ранее социологи выяснили отношение граждан Украины к инициативе запретить популярный мессенджер.

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