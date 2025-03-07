В Telegram появилась возможность зарабатывать на сообщениях от незнакомцев

Похожую функцию добавили в супергруппы и комментарии.

Telegram продолжает обрастать платным функционалом. С последним обновлением в мессенджер добавили платные сообщения – как личные, для пользователей, которых нет в вашем списке контактов, так и для комментариев в каналах.

Цену за каждую отправку можно установить в пределах от 1 до 1000 звезд (~1-1000 грн). Еще есть возможность возврата оплаты собеседнику. Так Telegram предлагает бороться со спамом, говорится в блоге мессенджера.

Воспользоваться функцией смогут только владельцы подписки Telegram Premium. Чтобы монетизировать общение нужно перейти в меню: Настройки → Конфиденциальность → Сообщения.

Видео дня

Также с последним обновлением в Telegram доступна подробная информация о новых собеседниках: есть ли он в ваших контактах, страна, выдавшая номер телефона, месяц и год регистрации аккаунта и общие группы.

"Благодаря этому нововведению Вы сами решаете, кому уделить внимание, — больше не придётся сомневаться насчёт неизвестных собеседников или поддаваться на уловки самозванцев" – рассказали в Telegram.

Обновленный Telegram 11.8 уже доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

Напомним, в февральском обновлении Telegram стал еще ближе к YouTube – например, при загрузке видео появилась возможность установить определенный кадр к превью ролика. Также добавили немного искусственного интеллекта.

Вас также могут заинтересовать новости: