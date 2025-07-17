Названы профессии, которые будут наиболее востребованными после завершения войны в Украине

Наибольшую нехватку работодатели испытывают среди специалистов и специалистов с высшим образованием.

В первом полугодии больше всего вакансий фиксировалось в сферах обслуживания и предоставления услуг, специалистов со специальными умениями и знаниями (водителей, слесарей, швей, электриков), специалистов с высшим образованием (учителей, бухгалтеров, инженеров, медиков) и неквалифицированных рабочих (грузчиков, уборщиков и подсобных работников).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы занятости, наибольшую нехватку работодатели сейчас испытывают среди специалистов со специальными умениями и специалистов с высшим образованием. По прогнозам, после завершения войны ситуация кардинально не изменится и больше всего работников будут искать по подобным направлениям.

Кто будет востребованным

Военные . После завершения войны потребность в качественно укомплектованной армии не исчезнет. Обучение будет происходить дольше, требования к кандидатам на многие вакансии станут выше.

. После завершения войны потребность в качественно укомплектованной армии не исчезнет. Обучение будет происходить дольше, требования к кандидатам на многие вакансии станут выше. Медики . Практически все медицинские учреждения будут нуждаться в специалистах. Однако, по прогнозам, самыми актуальными будут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа.

. Практически все медицинские учреждения будут нуждаться в специалистах. Однако, по прогнозам, самыми актуальными будут профессии хирурга, кардиолога, реабилитолога, физиотерапевта, специалиста лечебного массажа. Строители . Восстановление страны будет предусматривать масштабное строительство, поэтому сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники, сварщики и другие представители этих профессий будут очень востребованы работодателями.

. Восстановление страны будет предусматривать масштабное строительство, поэтому сварщики, маляры, столяры, слесари, каменщики, штукатуры, плотники, сантехники, сварщики и другие представители этих профессий будут очень востребованы работодателями. Энергетики . Энергетическая отрасль Украины относится к одной из наиболее пострадавших в результате войны, поэтому восстановление инфраструктуры будет предусматривать большую потребность в таких профессиях, как инженеры, техники, электромонтеры, конструкторы, разработчики, электромонтажники, электрохимики, технологи, метеоэнергетики и многие другие.

. Энергетическая отрасль Украины относится к одной из наиболее пострадавших в результате войны, поэтому восстановление инфраструктуры будет предусматривать большую потребность в таких профессиях, как инженеры, техники, электромонтеры, конструкторы, разработчики, электромонтажники, электрохимики, технологи, метеоэнергетики и многие другие. Правоохранители . Работники судов, прокуратуры, полиции, органов службы безопасности и антикоррупционные органы также потребуют значительного вливания новых сил в профессии. Все они будут обеспечивать защиту законов Украины на освобожденных территориях и регионах, где сейчас ведутся боевые действия.

. Работники судов, прокуратуры, полиции, органов службы безопасности и антикоррупционные органы также потребуют значительного вливания новых сил в профессии. Все они будут обеспечивать защиту законов Украины на освобожденных территориях и регионах, где сейчас ведутся боевые действия. Программисты . Кроме цифровизации экономики, большая потребность будет в защите информации и персональных данных. Поэтому такие специалисты будут очень востребованными.

. Кроме цифровизации экономики, большая потребность будет в защите информации и персональных данных. Поэтому такие специалисты будут очень востребованными. Специалисты оборонной промышленности . Собственные производства товаров, которые необходимы военным, и совместные проекты с иностранными партнерами, потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков.

. Собственные производства товаров, которые необходимы военным, и совместные проекты с иностранными партнерами, потребуют большого количества инженеров, ученых, экономистов и разработчиков. Специалисты транспортной сферы . За время войны появились новые транспортные пути, которые в будущем станут основными каналами поставки всех необходимых для восстановления материалов. Поэтому водителей, железнодорожников, диспетчеров, логистов и экспедиторов нужно будет очень много.

. За время войны появились новые транспортные пути, которые в будущем станут основными каналами поставки всех необходимых для восстановления материалов. Поэтому водителей, железнодорожников, диспетчеров, логистов и экспедиторов нужно будет очень много. Психологи . Участие в боевых действиях, постоянные обстрелы мирных городов, потеря родных и близких, посттравматические стрессовые расстройства оставляют свои следы на ментальном здоровье украинцев. В конце концов все эти психологические проблемы будут нуждаться в реабилитации.

. Участие в боевых действиях, постоянные обстрелы мирных городов, потеря родных и близких, посттравматические стрессовые расстройства оставляют свои следы на ментальном здоровье украинцев. В конце концов все эти психологические проблемы будут нуждаться в реабилитации. Педагоги. Главной задачей учителей, мастеров производственного обучения, методистов, социальных педагогов станет научить людей всем нужным Украине профессиям.

Рынок труда в Украине - последние новости

В июне заместитель директора департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Елена Мельник сообщила, что в Украине наблюдается высокий спрос на рабочие специальности, но при этом украинцы часто не могут найти желаемую работу. Поэтому женщин активно переучивают на традиционно "мужские" профессии.

Видео дня

Кроме того, в Государственной службе занятости прокомментировали тему о переходе на 4-дневную рабочую неделю. В ведомстве отметили, что в Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не предусмотрена. Согласно Кодексу законов о труде стандартными предусмотрено 40 часов в неделю.

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