Запрет использования мессенджера касается служебных устройств, подчеркнули в ЦПД.

Принято решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры.

Как сообщает Совет нацбезопасности и обороны Украины, 19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности - ключевого органа координации и контроля в сфере кибербезопасности, на котором принято соответствующее решение.

Отмечается, что на заседании начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

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"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram - это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", - подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры. Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей", - информирует СНБО.

На заседании также обсудили вопросы обеспечения устойчивой работы мобильной связи и интернета в условиях военного положения. Компании сектора телекоммуникаций постоянно подвергаются кибератакам со стороны российских хакеров. С целью улучшения взаимодействия в реагировании на такие угрозы участники поддержали инициативу по созданию в области центра обмена и анализа информации о киберугрозах с использованием лучших европейских практик, в частности, по модели ISAC.

Кроме того, были рассмотрены вопросы и приняты решения по обеспечению непрерывной работы электронных коммуникационных сетей во время отключений электроэнергии. Также принят ряд решений, направленных на развитие сферы кибербезопасности в государстве.

В заседании приняли участие представители руководящего состава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Национальной полиции Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Министерства обороны Украины, Национального банка Украины, Министерства цифровой трансформации Украины, Министерства иностранных дел Украины, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что запрет использования мессенджера касается служебных устройств. "Если простыми словами, государственные служащие, военные, сотрудники критической инфраструктуры не должны использовать Telegram на служебных компьютерах. Я ранее говорил, что пересылка рабочих документов через Telegram с рабочих устройств несет риски", - отметил он. Коваленко подчеркнул, что персональных устройств запрет не касается.

По его словам, решением не запрещено государственным органам, военным формированиям и т.д. вести официальные страницы в этом мессенджере.

Важные новости Украины о Telegram - что уже сообщалось

Как сообщал УНИАН, активная дискуссия насчет возможного запрета Telegram в Украине началась в сентябре после того, как стало известно об аресте основателя и генерального директора мессенджера Павла Дурова. Он был арестован во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Кирилл Буданов заявил тогда, что Telegram несет угрозу национальной безопасности.

Народный депутат Ирина Констанкевич заявила, что в Украине нет законодательной базы для закрытия Telegram-каналов.

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