Ожидается, что дело Дурова поступит в суд не ранее 2026 года.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что находится в Дубае. При этом уголовное дело, по которому он был задержан во Франции летом 2024 года, не закрыто, уточнила местная прокуратура.

"Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после нескольких месяцев, проведенных во Франции из-за расследования, связанного с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но мне очень приятно вернуться домой", – написал Дуров в своем Telegram-канале в понедельник, 17 марта.

Позже прокуратура Парижа в комментарии AFP сообщила, что с Дурова сняли судебный контроль на срок с 15 марта по 7 апреля. После чего он должен вернуться на территорию страны. Представители французских властей и сам Дуров не сообщили, почему ему разрешили временно покинуть страну.

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Ожидается, что дело основателя Telegram Павла Дурова, возбужденное против него во Франции, будет передано в суд не раньше 2026 года.

Задержание Дурова во Франции и смена политики Telegram

В конце августе 2024-го французские спецслужбы задержали Павла Дурова, предъявив ему ряд обвинений, связанных с ведением Telegram: в частности, основатель сервиса обвинялся в отказе предоставлять данные по запросу уполномоченных органов и управлении онлайн-платформой, через которую проходят незаконные транзакции.

После ареста Дуров вышел на свободу под залог в 5 млн евро и пообещал перевести модерацию платформы "из области критики в область похвалы". Так, из Telegram исчезла скандальная функция "Люди рядом". Также, согласно новым правилам, мессенджер теперь будет раскрывать данные пользователей по запросу властей.

Французские СМИ писали, что арест Дурова "беспрецедентно" изменил поведение администрации Telegram. Так, по всей Франции и не только начали возобновлять старые дела, которые в прошлом пришлось приостановить из-за несговорчивости мессенджера.

Напомним, с последним обновлением в Telegram стала доступна подробная информация о новых собеседниках: есть ли он в ваших контактах, страна, выдавшая номер телефона, месяц и год регистрации аккаунта и общие группы.

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