Речь идет о искателях убежища на общих основаниях, без учета беженцев из Украины.

Десятилетиями Германия была страной номер один для искателей убежища, которые приезжали в Европу из-за пределов Евросоюза. Но сейчас ситуация заметно изменилась, и в этом рейтинге появился новый "лидер", пишет Financial Times.

Автор публикации отмечает, что падение режима Башара Асада в Сирии в конце прошлого года привело к "значительным изменениям" в потоках беженцев, которые направляются в Европу. Журналисты ссылаются на еще неопубликованный отчетом Агентства ЕС по вопросам убежища, с которым им удалось ознакомиться.

По данным агентства, в мае об убежище на территории ЕС попросили 64 000 человек, что на четверть меньше, чем в мае прошлого года. И ключевым фактором, который повлиял на эту статистику, стало "чрезвычайно резкое" падение количества заявлений от граждан Сирии. Так, если в октябре прошлого года о защите попросили 16 000 сирийцев, то в мае этого года - только 3 100.

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Большинство сирийцев традиционно пытались попасть именно в Германию, поэтому после того, как поток беженцев из Сирии резко сократился, общее количество заявлений о предоставлении убежища в Германии упало почти вдвое - с 18 700 в мае прошлого года до 9 900 в мае этого года.

Из-за этих изменений Германия потеряла "лидерство" в ЕС по количеству полученных заявлений на убежище, и на первое место вышла Испания. В этой стране количество новых заявлений от беженцев тоже сократилось, но не столько сильно: с 16 300 в прошлом году до 12 800 в этом году.

При этом испанцы фиксируют тревожную тенденцию к росту количества беженцев из Венесуэлы - латиноамериканской страны, где экономический и политический кризис углубляется много лет. Одной из причин роста количества беженцев-венесуэльцев может быть закрытие границ США после прихода Дональда Трампа в Белый дом: потоки беженцев перераспределяются в другие направления.

Интересно, что не только Испания теперь обходит Германию по количеству заявлений от беженцев. Сейчас ее также опережают Италия (12 300 заявок в мае) и Франция (11 900 заявлений).

Беженцы в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Германии решило пересмотреть условия предоставления денежной помощи бедным, в том числе работающим жителям страны. Это решение затронет и некоторых украинских беженцев.

Также мы рассказывали, что в конце года Польша перейдет на новые правила проживания украинских беженцев в предоставленных убежищах. В них будут селить только уязвимые категории граждан - пенсионеров, беременных женщин или людей с инвалидностью.

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