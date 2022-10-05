Специалисты компании Favbet Tech присоединились к инициативе Министерства цифровой трансформации и вступили в ряды IT-армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По словам CEO Favbet Tech Артема Скрипника, киберсопротивление сейчас стал частью работы чуть ли не всей команды под его руководством.

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"У нас работает много высококвалифицированных спецов, поэтому мы с самого начала войны поддержали Минцифру в инициативе развертывания IT-армии. Сейчас уже организовали собственные кибервойска, которые наносят сокрушительный удар по IT-инфраструктуре врага 24/7, координируются с другими кибердобровольцами и планируют наступательные действия на своем IT-фронте", - рассказывает директор.

Работа идет сразу по нескольким направлениям - от блокировки пропагандистских ресурсов и DDOS-атак на ключевые IT-узлы врага к разработке мобильных приложений, которые помогают армейским подразделениям выполнять боевые задачи.

Компания также ведет переговоры с технологическими партнерами из других стран для отказа от использования российских сервисов и блокировки враждебных медиа.

Основная цель атак - важные объекты информационной инфраструктуры, такие как банковские системы, сайты "Госуслуг", госорганов, СМИ, авиаперевозчиков и операторов фискальных данных. За последние месяцы координированные атаки произошли на более чем 1000 сайтов, API и других ресурсов, а эффективность достигает 85-90% в зависимости от уровня защиты.

Многие из важных проектов, которые компания воплощает на киберфронте, начинались с отдельных инициатив ее сотрудников. Таким, например, был сервис Finders, который помогает в поиске пропавших и эвакуированных украинцев. Его за несколько дней разработали и запустили несколько работников, которые увидели, насколько сложным является поиск сведений о близких с помощью бумажных списков и фото, и решили создать единую цифровую базу.

За время работы сервиса на нем были размещены данные более 50 тысяч эвакуированных украинцев