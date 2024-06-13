Сейчас это нововведение все еще тестируется, но некоторые пользователи уже столкнулись с этой проблемой.

Видеохостинг YouTube продолжает борьбу с теми, кто использует блокировщик рекламы. Недавно компания начала перематывать видео на самый конец, если у пользователя активирован блокировщик рекламы, а теперь экспериментирует с интеграцией рекламы на стороне сервера.

Как сообщает Android Police, новая технология YouTube по умолчанию делает рекламу частью видео, которое транслируется на устройство пользователя, а не доставляется отдельно в веб-клиент или мобильное приложение. Такой подход усложняет работу блокировщикам рекламы, ибо рекламный контент становится практически неотличим от основного видео.

Пока что эта функция не получила широкого распространения и актуальна для небольшого количества пользователей. Сама Google традиционно официальных заявлений на этот счет не делает.

Видео дня

YouTube ведет войну против блокировщиков рекламы

Больше года назад YouTube развернул широкомасштабную борьбу с блокировщиками рекламы. Пользователям со всего мира начали приходить предупреждения, требующие отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

В компании используют различные трюки, как, например, замедление видео, пропадание звука, всплывающие окна и многое другое, чтобы убедить больше пользователей перейти к честным средствам монетизации. Как правило, эти ограничения затрагивает тех зрителей, у кого установлен AdBlock. Например, uBlock Origin по-прежнему стабильно работает в YouTube.

Как сообщал УНИАН, летом 2024 года в Chrome и других браузерах на движке Chromium может полностью исчезнуть возможность блокировать рекламу – и не только на YouTube. Как ожидается, единственной альтернативой останется переход на Mozilla Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

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