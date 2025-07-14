Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства считает, что это соглашение отвечает интересам европейских фермеров.

Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния заявили, что недовольны новым соглашением между Украиной и Европейским Союзом, которое готовится на базе углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ). Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Отмечается, что совместное заявление было сделано во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства, которое состоялось сегодня, 14 июля. Представители этих стран считают, что новое торговое соглашение с Украиной может дестабилизировать агрорынки Евросоюза.

"Пять государств - Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния – подняли сегодня во время заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству вопрос новых условий торговли с Украиной. По их убеждению, новое соглашение в рамках УВЗСТ может дестабилизировать европейские рынки", - рассказал журналистам один из дипломатов ЕС.

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После завершения заседания еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен подтвердил, что на встрече обсуждались, в частности, условия торговли с Украиной.

"По просьбе группы из нескольких государств мы также обсудили пересмотренное соглашение с Украиной", - сказал он журналистам.

Хансен поделился, что во время заседания были высказаны разные взгляды на торговое соглашение с Украиной. Он подчеркнул, что это соглашение отвечает интересам европейских фермеров.

В издании добавили, что Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния продолжают настаивать на внесении изменений в уже согласованный с Украиной проект внесения изменений в соглашение о торговле.

Предварительное соглашение о торговле агропродукцией между ЕС и Украиной - что известно

Ранее европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович сообщил, что Украина и Европейский Союз достигли предварительного соглашения о будущем экспорте сельскохозяйственной продукции в блок. Окончательное соглашение должно быть утверждено членами ЕС.

В частности, Шефчович отметил квоты на "чувствительные продукты", такие как пшеница, кукуруза, сахар, мед, птица и яйца, тогда как другие, такие как виноградный сок или ферментированное молоко, будут освобождены от пошлины. По его словам, ЕС нашел баланс благодаря компромиссу, достигнутому с Украиной.

Еврокомиссар подчеркнул, что ключевые элементы соглашения включают обязательства Украины постепенно приблизить свои стандарты сельскохозяйственного производства к стандартам ЕС до 2028 года.

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