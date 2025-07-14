Во время встречи с генсеком НАТО Трамп объявил о передаче оружия Украине, а также пригрозил России вторичными санкциями.

Сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений о войне в Украине, санкциях против России и поставках американского оружия во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

УНИАН публикует главные заявления Дональда Трампа.

Поставки оружия Украине

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме Трамп заявил, что Украине отправят 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Он уточнил, что это будет полный комплект с батареями, а первые системы прибудут очень скоро.

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Помимо этого Трамп намекнул на то, что Украине передадут не только ЗРК Patriot.

"Украина сможет получить в свои руки действительно огромное количество военной техники, как для противовоздушной обороны, так и ракет, боеприпасов и так далее, и так далее", - сказал президент США.

Также Трамп объявил, что была достигнута договоренность с Евросоюзом о поставках оружия Украине. Он уточнил, что расходы лягут на Европу.

Вторичные санкции и пошлины против России

Кроме того, Трамп заявил, что собирается ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней не будет соглашения о прекращении огня против Украины. Также он пригрозил ввести вторичные санкции в отношении других стран, покупающих российскую нефть.

"Надеюсь, нам не придется этого делать", - добавил Трамп.

Разочарование Путиным

Помимо этого Трамп рассказал, почему именно сейчас он изменил свое отношение к России и главе Кремля Владимиру Путину. Он заявил, что ему надоело то, что российский диктатор пытается обмануть его.

"Я часто говорю с Путиным о том, что война будет завершена. И я всегда кладу трубку и говорю: "Ну что ж, это был приятный телефонный разговор". А потом по Киеву запускают ракеты. И я говорю: "Странно". И после того, как это происходит три или четыре раза, вы говорите: "Разговор ничего не значит". Он дурачил многих людей. Он одурачил Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Но не меня. Я хочу сказать, что в определенный момент разговоры должны заканчиваться и должны быть действия", - поделился президент США.

По словам Трампа, Россия обладает "огромным потенциалом" для торговли с США. Тем не менее она использует его для войны против Украины.

"Я думаю, что с точки зрения Путина не было бы очень хорошо получить разрушенную экономику страны. Он должен спасти свою экономику. В каком-то смысле он может спасти свою страну. Но экономика России может рухнуть. Потенциально это великая страна. Но посмотрите, что случилось с его экономикой. И "50 дней" - это угроза. Это очень сильно ударит", - сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что он разочарован в президенте Росии. Он отметил, что думал, что ему удастся договориться с главой Кремля о прекращении огня.

Удары по украинским городам

Также во время встречи с генсеком НАТО Трамп заявил, что украинцы проявили огромное мужество, сражаясь против России. Он отметил, что в это же время Россия запускает сотни беспилотников и ракет ежедневно, атакуя украинские города.

"Они просто сеют панику, наносят удары по городам. Это действительно ужасно. И это означает, что многие люди погибают, а также разрушается инфраструктура, весь город", - добавил президент США.

Как НАТО оплатит и быстро перекинет оружие в Украину

На совместной пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте поблагодарил президента США Дональда Трампа за поддержку Украины. Он рассказал, как Альянс оплатит и быстро перекинет оружие в Украину.

Рютте отметил, что отправку оружия Украине оплатят европейские страны. Он считает, что это абсолютно логично.

"Германия, Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Королевство Нидерланды, а также Канада, - все они хотят быть частью этого. И это только первая волна. Будут и другие. Мы знаем, что нужно украинцам. Мы будем работать через системы НАТО, чтобы передать им пакеты вооружения. Страны будут быстро перебрасывать вооружение в Украину, а затем США будут его досылать. Потому что скорость здесь имеет решающее значение", - поделился Рютте.

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