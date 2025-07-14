Дроны-перехватчики vs 'Шахеды': Касьянов говорит, что математика не в нашу пользу

На каждый вражеский "Шахед" потребуется отдельный оператор с десятком дронов-перехватчиков и это слишком дорого, говорит эксперт.

Сбивание "Шахедов" дронами-перехватчиками имеет ряд существенных недостатков. Об этом сказал эксперт Юрий Касьянов в комментарии для "Зеркала недели".

По его мнению, сбивать "Шахеды" дронами-перехватчиками - неэффективно по ряду причин. Он сказал, что такая система противодействия достаточного дорогостоящая и требует многочисленного количества обученных операторов. Кроме того, перехватчики, в отличие от ударных дронов, летают только в хорошую погоду.

По его подсчетам, для сбития одного ударного дрона нужно до 5 дронов-перехватчиков днем и до 10 ночью. При этом FPV-дроны не могут так долго находиться в воздухе, как ударные дроны. Цена дневного дрона-перехватчика будет достигать 2-3 тысяч долларов, ночного - 4 тысяч. Таким образом, сбитие вражеского беспилотника днем будет стоить не менее 10 тысяч, а в ночное время - 40 тысяч долларов.

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Также он говорит, что дронами-перехватчиками должны управлять операторы - не менее 400 человек для отражения воздушной атаки из 400 "Шахедов", а именно такое количество Россия недавно направила на Киев. Он подсчитал, что стоимость дронов-перехватчиков в этом случае достигла бы 16 млн долларов. При этом Россия тратит на атаку около 32 млн долларов, при условии, что каждый "Шахед" обходится врагу в 80 тысяч долларов.

"То есть мы будем тратить лишь вдвое меньше денег на уничтожение "Шахедов", чем россияне на их производство и запуск, при том, что наши доходы как минимум в десять раз меньше", - говорит он.

Кроме того, для эффективного отражения атаки нужно качественно встроить операторов дронов в систему ПВО, предоставить каждому оператору качественный радар для обнаружения целей и направить группу на точный маршрут пролета "Шахеда".

По его словам, сейчас подсчеты базируются на наиболее массовых российских атаках в 400 "Шахедов" по одному городу. Но если их количество будет достигать 1000 штук за ночь, то и количество операторов надо будет пропорционально увеличить.

Как Россия атакует Украину "Шахедами"

Напомним, что эксперты констатируют рост количества попаданий от "Шахедов". По подсчетам, в начале года в цель попадало до 13 процентов ударных дронов врага, а сейчас - до 26 процентов. По мнению авиаэксперта Анатолия Храпчинского, проблема увеличения ударных дронов со стороны России остается актуальной проблемой. Он считает, что уже в августе количество одновременно примененных дронов может достичь 1000 штук.

Украинские компании продолжают искать противодействие этому на технологическом уровне. Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что сейчас дроны-перехватчики являются самым эффективным ответом на воздушные атаки. Он говорит, что это решение будет работать, если его масштабировать. Он уточнил, что решается вопрос использования перехватчиков в облачную погоду.

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