Слоны используют активную жестовую коммуникацию, чтобы сообщить людям о том, чего хотят.

Наблюдая за поведением слонов люди отмечали, что животные часто используют сложные жесты и язык тела для выражения своих желаний. Но до недавнего времени оставалось загадкой, могут ли слоны использовать их в общении не со своими сородичами, а с людьми и представителями других видов. Теперь, похоже найден ответ, пишет phys.org.

В результате нового исследования ученые доказали, что слоны используют широкий спектр визуальных жестов, чтобы показать, чего они хотят или не хотят. Результаты исследования опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Там сообщается, что исследователи предоставили 17 полувольным африканским слонам саванны в Зимбабве два подноса: один с шестью яблоками (желаемый предмет), а другой пустой (нежеланный предмет). Затем фиксировали общения слонов с экспериментаторами. Когда общение было успешным экспериментатор отдавал слону все шесть яблок. Когда слоны не смогли объяснить, чего хотят, им давали пустой поднос. А когда их цели были достигнуты частично, и они получали только одно яблоко с подноса.

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Авторы исследования пишут, что слоны демонстрировали четкую целенаправленную преднамеренность, поскольку их жесты были направлены только на внимательного человека или желаемый ими объект, а не на посторонние объекты.

Во время эксперимента исследователи выделили 38 различных типов жестов и в общей сложности 313 условных жестов (каждый отдельный случай использования жеста) у всех 17 слонов, участвовавших в исследовании. Слоны использовали жесты, чтобы сообщить о своем желании получить яблоки, только тогда, когда рядом с ними присутствовал внимательный экспериментатор. Когда они не получали яблоки, то слоны проявляли креативность и придумывали новые жесты, чтобы передать свое сообщение, вместо того чтобы повторять одни и те же действия.

"Они чаще продолжали жестикулировать, когда их цель была достигнута лишь частично, например, когда они получили часть яблок, но не все, чем когда были полностью удовлетворены. Более того, слоны делали жесты более детальными, когда их цель не была достигнута, по сравнению с теми, когда она была достигнута полностью", - говорится в выводах к исследованию.

Ученые указывают, что намеренность общения – важнейший фактор, отличающий человеческий язык от других форм общения животных. Наши слова и жесты направлены на достижение цели - простой, например, приветствие, или более сложной.

Авторы отмечают важность проведенной работы. Ведь давно было известно, что человекообразные обезьяны могут довольно успешно общаться друг с другом или человеком. Но до сих пор было крайне мало свидетельств подобных способностей у неприматов. Проведенное исследование подтвердило существование целенаправленной коммуникации у слонов. После этого ученые будут исследовать способность к сигналам и жестам у других видов.

Больше про самых умных животных

Как писал УНИАН, ученые доказали, что слоны зовут друг друга по имени. Дикие слоны могут позвать одного из сородичей в стаде определенным набором звуков, и они придет на их зов. Это означает, что слоны способны к абстрактному мышлению и являются гораздо более сложными созданиями, чем было принято считать.

Напомним также, что самыми умными среди животных считаются шимпанзе-бонобо, которые, как и слоны, обладают самосознанием. В природе они живут в сложных социальных структурах, много общаются между собой. У них порой возникают социальные конфликты и бонобо умеют их решать. Также они проявляют эмпатию и сострадание к членам группы. Если у одного из шимпанзе какая-либо проблема, другие будут предлагать ему вкусные кусочки пищи, утешать и больше времени проводить в контакте. Кроме того, бонобо умеют смеяться и иногда щекочут друг друга, чтобы рассмешить.

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