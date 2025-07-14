Рассказываем, почему зебра полосатая, и какого цвета на ней полоски - черные или белые.

Ученые спорят до сих пор, почему зебра в полоску. Есть несколько теорий, зачем животному понадобился такой необычный окрас. О каждой из них, а также какая зебра на самом деле - черно-белая или же бело-черная - рассказываем ниже.

Какая зебра - черно-белая или бело-черная

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какие зебры – белые с черными полосками или черные с белыми? Наблюдая за этими животными, ответ напрашивается, что они белые - ведь черные полоски заканчиваются на животе, а сам живот белый. Но правильный ответ: зебры - черные, но с белыми полосками.

Если зебру побрить, то кожа у нее черного цвета. Белые полосы получаются из-за того, что на определенных участках кожи нет пигмента меланина, поэтому там растет белый мех. И, так как на белых полосах этот пигмент "отключен", то черный - это цвет по умолчанию.

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Интересный факт: рисунок у каждой зебры уникальный, то есть, он не повторяется - точно так же, как не повторяются отпечатки пальцев у человека.

Почему зебра полосатая - теории

Так зачем же черной зебре белые полоски? На этот счет существует несколько догадок.

Чтобы защищать от укусов насекомых

Есть версия, что полосы на теле зебры дезориентируют слепней, мух и кровососущих насекомых, которые могут переносить смертельные заболевания.

В ходе исследований ученые действительно выяснили, что на лошадей, укрытых полосатыми или клетчатыми накидками, слепни садятся реже.

Чтобы не перегреваться и не переохлаждаться

Это теория считается более вероятной. Согласно ей, черные полосы сохраняют тепло, когда нужно, а белые - наоборот, отражают его, чтобы организм зебры не перегревался.

Чтобы узнавать друг друга

Как уже говорили, у каждой зебры - уникальный окрас, поэтому есть предположение, что по нему они распознают друг друга, особенно в случае мам и детей.

Чтобы маскироваться

Полоски зебры создают некий эффект оптической иллюзии - львам и другим хищникам из-за этих полосок трудно выделить очертания одной зебры в стаде.

Также в мареве, которое поднимается от раскаленной земли, вертикальные полосы начинают как будто расплываться - создается впечатление, что животное исчезает. Эта теория считается наиболее правдоподобной.

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