После блокировки Youtube его функции на себя возьмет соцсеть "Вконтакте".

Российская компания VK, владеющая социальной сетью "Вконтакте", начала активно расширять аппаратную инфраструктуру для быстрой перекачки видеоконтента. Это, вероятно, является подготовкой к блокировке Youtube на территории России, функции которого возьмет на себя указанная соцсеть, пишет Forbes.

О развертывании сети CDN-серверов для VK журналистам рассказали сразу несколько источников и впоследствии подтвердили в самой компании.

"VK договаривается с крупными операторами об установке кэширующих серверов на их сетях, чтобы ускорить загрузку видеоконтента у пользователей", – пишет издание.

Видео дня

Отмечается, что, устанавливая свои CDN-сервера у провайдеров, соцсеть тем самым фактически повторяет принципы устройства инфраструктуры корпорации Google, которая владеет видеохостингом Youtube.

"Эксперты считают, что своя CDN ("сеть доставки контента) позволит VK подготовиться к скачку трафика в случае отключения YouTube. Кроме того, VK сейчас активно переманивает блогеров с YouTube", – пишет издание.

Блокировка соцсетей в России

В начале полномасштабного вторжения в Украину российские власти решили заблокировать работу западных соцсетей на своей территории. В частности под удар попали Instagram и Facebook. Российским властям не понравилось, что в этих соцсетях распространяют правду о войне в Украине.

На оккупированных территориях Украины россияне пошли еще дальше и заблокировали сервисы Google. Это сразу же создало кучу проблем, поскольку эти сервисы глубоко интегрированы в архитектуру современного интернета.

В околовластных кругах России периодически звучат призывы заблокировать также и Youtube, который до сих пор не трогали, поскольку он очень популярен среди россиян в отличие от довольно нишевых Instagram и Facebook.

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