Мёртвое море находится в Великой рифтовой долине, которая в настоящее время разрывает африканский континент.

Самая низкая точка на суше на Земле - это берега Мёртвого моря на Ближнем Востоке. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), они лежат примерно на 430 метров ниже уровня моря. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что берега Мёртвого моря - самая низкая точка на суше, но не самая глубокая точка на поверхности Земли. Это звание принадлежит Бездне Челленджера в Марианской впадине, точке в Тихом океане, глубина которой составляет около 10935 метров.

Интересно, что точная глубина Мёртвого моря может меняться ежедневно. По данным NASA, в жаркий и сухой летний день уровень воды может опускаться на 2-3 сантиметра из-за испарения.

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Мёртвое море, которое на самом деле не море, а большое солёное озеро, имеет длину 76 километров и ширину до 18 километров. Как отмечает NOAA, название "Мёртвое море" было дано монахами, которые заметили, что в соленой воде нет жизни.

Оно расположено вдоль разлома Мёртвого моря, который простирается примерно на 1000 километров от Красного моря до Таврских гор в Турции и начал формироваться почти 20 миллионов лет назад. Разлом служит границей между Африканской тектонической плитой на западе и Аравийской на востоке. NASA отмечает, что Мёртвое море находится в Великой рифтовой долине, которая в настоящее время разрывает африканский континент. Роб Покални, научный сотрудник по морским исследованиям из Университета Род-Айленда, сказал:

"Разлом Мёртвого моря - это, прежде всего, трансформный разлом, аналогичный разлому Сан-Андреас в Калифорнии, где две плиты движутся рядом друг с другом".

Интересно, что обе стороны разлома движутся на север, но восточная сторона движется немного быстрее, примерно на 5 миллиметров в год. Для сравнения, разлом Сан-Андреас движется в 10 раз быстрее.

Отмечается, что ранее ученые предполагали, что Мёртвое море образовалось в результате зигзагообразной формы разлома Мёртвого моря. Если бы разлом Мёртвого моря был идеально прямым, одна сторона могла бы относительно плавно скользить рядом с другой. Однако если бы разлом имел зигзагообразную форму, то при скольжении одной стороны относительно другой в зигзагообразной области образовался бы зазор, где обе стороны разлома расходились бы в стороны. По словам Поккални, такой "бассейн сдвига" мог бы иметь крутые стенки, что помогает объяснить, почему Мёртвое море находится на такой низкой высоте.

Но стандартная модель бассейнов сдвига предполагает, что они формируются задолго до того, как становятся глубокими. В отличие от этого, впадина Мёртвого моря значительно шире своей глубины, сказал морской геофизик Цви Бен-Авраам, директор Центра исследований Мёртвого моря "Минерва" при Тель-Авивском университете в Израиле. По его словам, осадочные породы, составляющие дно южной части Мёртвого моря, "простираются вниз почти на 15 километров, а ширина этой части бассейна составляет всего около 10 километров".

Бен-Авраам и его коллеги предполагают, что Мёртвое море представляет собой "бассейн сдвига". По мере того, как обе стороны разлома скользили друг мимо друга, они немного разошлись. Ученый сказал:

"Затем, примерно 4 миллиона лет назад, от них отделился и начал падать изолированный кусок базальта.Таким образом, впадина Мёртвого моря стала глубже, в то время как его остальные размеры остались неизменными".

По словам ученого, определить, какая модель образования Мёртвого моря может быть верной, сложно, поскольку эти движения очень медленные.

"Понимание того, что происходит в этой части земной коры в режиме реального времени, очень и очень сложно и требует больших затрат", - отметил он.

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Изменение уровня моря может происходить в очень сжатые сроки в результате изменения климата, в том числе вызванного колебаниями полюсов Земли. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования.

Международная команда ученых из Нидерландов, Великобритании и США с высокой точностью воспроизвела динамику уровня моря за последние 540 миллионов лет с точностью до тысячелетий.

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