Как известно, талибы получили доступ к немалому количеству американской техники, когда войска США были выведены из Афганистана.

Истребители являются символами суверенитета, а также средством сдерживания. Их используют не только во время войн, но и на парадах и других событиях.

Некоторые из стран покупают самолеты как инвестиции в будущее, рычаги влияния или даже в качестве запасных частей. И в мире, где истребители являются символом силы, есть 5 стран, которые имеют эти самолеты, но не имеют одного важного элемента – пилотов, которые бы ими управляли. Об этих странах рассказывает ресурс Wion.

Ливия

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Когда-то Ливия могла похвастаться грозными военно-воздушными силами под руководством Муаммара Каддафи. Авиапарк страны состоял из истребителей МиГ-21, МиГ-23 и Мираж F1. Но годы гражданской войны разрушили инфраструктуру страны. Авиабазы были разбомблены, пилоты уволены, дезертировали или погибли. Так что подавляющая часть ливийских самолетов либо просто простаивают, либо разбираются на запчасти.

Афганистан

Талибы получили доступ к немалому количеству американской техники, когда войска США были выведены из Афганистана. Речь идет в том числе о самолетах A-29 Super Tucano и вертолетах Ми-17. Однако террористическое движение Талибан не имеет ни подготовленного персонала, ни материально-технической базы для эксплуатации этих самолетов. Теперь эти "птички" служат скорее политическими символами, чем боеспособными средствами.

Йемен

Когда-то йеменские Су-22 и МиГ-29 имели решающее значение для национальной обороны страны. Однако из-за многих лет войны и бомбардировок авиационная инфраструктура страны была разрушена. В стране осталось очень мало действующих пилотов. Кроме того, отсутствуют и возможности содержать эффективные военно-воздушные силы.

Сомали

В Сомали не существует действующих военно-воздушных сил уже несколько десятилетий. Когда-то эта страна использовала советские МиГ, однако из-за нестабильности, отсутствия учебной инфраструктуры и техподдержки они не используются. Небо страны остается неприкрытым не из-за нехватки самолетов, а из-за нехватки пилотов.

Чад

Сообщалось, что в 2014 году Чад приобрел истребители МиГ-29 у Украины. Однако страна испытывает определенные трудности с их эксплуатацией из-за бюджетных ограничений и нехватки подготовленных пилотов. В некоторых случаях Чад привлекал иностранных подрядчиков или пилотов-наемников.

Ресурс отмечает, что на подготовку одного пилота в среднем надо 2-3 года, и тратятся на это миллионы долларов. Сюда также стоит добавить стоимость тренажеров, техническое обслуживание, персонал, топливо, и вы поймете, что многие страны просто не в состоянии содержать эту экосистему.

"Купить самолеты легко. Управлять ими – сложнее. Истребители без пилотов – это как роскошные спортивные автомобили без водителей, мощные, дорогие и бесполезные в реальном бою. Для некоторых стран они больше символические, чем стратегические. Но в эпоху беспилотников и аутсорсинговых войн, возможно, в этом и есть смысл", – констатируют авторы материала.

Какое оружие осталось в Афганистане после ухода войск США

По данным из открытых источников, после того, как в 2021 году было принято решение о выходе армии США из Афганистана, в руки талибов попали тысячи единиц оружия – как стрелкового, так и бронетехники.

В частности, Талибан завладел автоматами M4 и M16, внедорожниками Humvee, бронированными машинам MRAP, минометами, противотанковыми ракетами и другим вооружением.

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