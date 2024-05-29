Теперь ролики перескакивают сразу в конец, а у некоторых отключается звук.

YouTube уже некоторое время борется с блокировщиками рекламы, рекомендуя юзерам либо купить подписку на Premium, либо смотреть рекламные вставки. Платформа даже использует различные трюки, такие как замедление, всплывающие окна и многое другое, чтобы убедить больше пользователей перейти к честным средствам монетизации. Последний шаг YouTube против блокировщиков рекламы – включать видео сразу с конца и даже отключать звук.

Пользователи обратили внимание, что при работающем расширении AdBlock ролик спустя несколько секунд после начала просто переключается в конец. При этом, если выключить расширение, то видео запустится как обычно.

Судя по комментариям, если отмотать видео на начало вручную или перейти по таймкодам, то ничего не произойдет – YouTube просто начнет показывать бесконечную загрузку, как при плохом подключении к интернету.

Видео дня

Кроме того, у некоторых стал пропадать звук при использовании блокировщика рекламы на YouTube. Отрегулировав ползунок громкости, чтобы вернуть звук, он снова отключается перед просмотром. Таким образом, если вам удастся обойти пропуск видео, вы получите видео без звука. Примечательно что эти явления наблюдаются только с работающим AdBlock, то есть другие блокировщики рекламы работают нормально.

В прошлом месяце YouTube уже предупреждал, что смотреть видео через сторонние приложения со встроенными блокировщиками рекламы нельзя. Тогда у пользователей блокировщиков видеохостинг начинал работать с лагами и тормозами, вплоть до полной блокировки просмотра.

YouTube развернул широкомасштабную борьбу с блокировщиками рекламы с ноября 2023 года. Пользователям начали активно приходить предупреждения, предлагающее отключить блокировщики рекламы и смотреть видеоролики с ней. Или же перейти на платную версию YouTube Premium.

А в ближайшее время в Chrome и других браузерах на движке Chromium и вовсе исчезнет возможность блокировать рекламу. И, как ожидается, единственной альтернативой останется переход на Mozilla Firefox, где расширения работают в штатном режиме.

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