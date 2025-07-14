Эти задачи определил президент.

После смены премьер-министра, которую анонсировал президент, перед новым правительством Украины встанут три ключевые задачи. Об этом в своем Фейсбук сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко, которой и предлагают возглавить Кабмин.

По итогам встречи с Владимиром Зеленским она сообщила, что президент определил приоритетными следующие задачи:

укрепление экономического потенциала страны;

расширение программ поддержки населения;

масштабирование собственного производства оружия в Украине.

По словам Свириденко, чтобы реализовать эти задачи, придется пойти на "ощутимую дерегуляцию" и максимальное снятие бюрократических преград, сокращение "некритических" расходов госбюджета, полную концентрацию государственных ресурсов на обороне и другие меры.

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"Государственный аппарат не имеет права тратить ресурсы и потенциал нашей страны. Украина заслуживает быть среди сильнейших экономик Европы. Украинское общество должно получить более четкие инструменты социальной поддержки. Каждый украинский военный, каждый украинский ветеран заслуживает конкретного и ощутимого государственного уважения и благодарности", - написала она.

Поскольку новый премьер-министр, согласно Конституции, должен представить новый состав правительства, список кандидатур, которые будут предложены к назначению в кресла министров, Свириденко обещает объявить вскоре.

Отдельно заметим, что назначает премьер-министра Верховная Рада, поэтому пока Свириденко является лишь кандидатом на эту должность.

Зеленский анонсировал смену правительства

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Зеленский сообщил, что предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство вместо премьер-министра Дениса Шмыгаля, который занимает эту должность с марта 2020 года - дольше всех в истории Украины.

Несколько дней назад Зеленский сообщал, что рассматривает возможность перевода Рустема Умерова с должности министра обороны на должность посла Украины в США. По словам президента, если это решение будет принято, за ним последуют и более радикальные изменения в правительстве.

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