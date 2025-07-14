Министр обороны страны находится в Вашингтоне.

Германия пришлет Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, которые закупает у Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Белого дома. Он сообщил об этом после встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Дональда Трампа в Белом доме.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который как раз находится в Вашингтоне, сказал журналистам, что еще несколько недель назад вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом предлагал купить для украинской армии две системы Patriot:

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"Сейчас мы не в состоянии предоставить сами еще одну систему. Но готовы, учитывая то, что Украине нужно больше систем, купить две [у США]".

Также он поддержал решение Трампа дать Российской Федерации 50 дней на достижение мирного соглашения, иначе Вашингтон введет против Москвы серьезные санкции. "Я считаю, что это правильный подход. Я считаю, что четкое обращение с четкими угрозами последствий - это средство выбора" - добавил министр.

Заявления Трампа об оружии для Украины и санкциях

В понедельник президент Дональд Трамп объявил об усилении давления на Россию в связи с ее агрессией против Украины. Он заявил, что Украина получит новую партию ракет и другого вооружения, а у Кремля есть 50 дней, чтобы согласиться на прекращение огня - иначе его ждут новые санкции.

Во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Трамп признался, что глубоко разочарован Путиным. По его словам, телефонные разговоры с Путиным кажутся конструктивными, но впоследствии тот снова прибегает к массированным атакам на Украину.

Трамп уточнил, что США будут предоставлять оружие, которое будут покупать за свой счет страны НАТО. Как отметил Рютте, первая волна поставок будет включать значительный объем вооружения, в частности ракеты.

Президент добавил, что в ближайшее время в Украину прибудет современное военное оборудование, в частности ракетные комплексы Patriot. По его словам, "некоторые из них будут доставлены уже через несколько дней". Он также сообщил, что несколько стран НАТО, которые имеют комплексы Patriot, передадут их Украине, а себе закупят новые.

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