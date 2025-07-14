Германия будет играть в ней важную роль.

Германия уже контактирует с партнерами, чтобы прояснить детали финансирования поставок американского оружия для Украины.

Об этом в микроблоге X сообщил канцлер страны Фридрих Мерц. Он отметил, что несколько раз обсуждал такую модель с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Мерц заверил его в том, что Берлин готов играть в этом решающую роль:

"Мы делаем это в наших собственных интересах. Это поможет Украине защититься от российского бомбардировочного террора. Это единственный способ усилить давление на Москву, чтобы наконец договориться о мире. Наконец, мы показываем, что движемся в одном направлении с партнерами по политике безопасности".

Европа будет покупать у США оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня американский лидер Трамп анонсировал передачу украинской армии зенитных ракетных комплексов "Patriot" и ракет для них. По его словам, к отправке готовы 17 таких систем.

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Это происходит при условии, если Европа полностью оплатит их закупку и переброску. Согласно новой схеме, отныне Штаты будут передавать оружие своим европейским союзникам, а те будут направлять его Украине.

На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин не может предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны, однако готов купить их у США.

В последние месяцы Российская Федерация только усиливает воздушные атаки на Украину, поэтому Воздушные силы нуждаются в большем количестве систем и ракет для защиты неба.

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